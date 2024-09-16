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غانتس يتهم نتنياهو بـانفصام في شخصيته

9/16/2024 3:09:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتبر زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الاثنين، أن اعتزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت يعبر عن "انفصام بالشخصية".
وقال غانتس عبر منصة إكس: "انفصام في شخصيته: فبدلا من أن ينشغل رئيس وزراء إسرائيل بالانتصار على حماس وعودة المختطفين والحرب مع حزب الله والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم، فهو مشغول بمؤامرات سياسية ساخرة وتغيير وزير الدفاع قبل (شن) حملة واسعة في الشمال" أي لبنان.

وأضاف غانتس، الوزير المستقيل من مجلس الحرب في يونيو/ حزيران الماضي، أن "هذا يدل على سوء الحكم والأولويات المشوهة".

ونقلت هيئة البث العبرية (رسمية) عن مسؤول (لم تسمه) بمكتب رئيس الوزراء، الاثنين، أن نتنياهو يتأهب لإقالة غالانت وتعيين رئيس حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر محله.

ونفى مكتب نتنياهو صحة الأنباء المتداولة بقوله عبر بيان، إن "المنشورات المتعلقة بالمفاوضات مع جدعون ساعر غير صحيحة".

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) عن مقربين من ساعر لم تسمهم إنه "لا يوجد جديد في الموضوع".

وازدادت في الأيام الأخيرة خلافات بين نتنياهو وغالانت؛ على خلفية رغبة الأول بشن عملية عسكرية واسعة ضد "حزب الله" في لبنان. (الأناضول)

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