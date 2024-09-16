غانتس يتهم نتنياهو بـانفصام في شخصيته

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتبر زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الاثنين، أن اعتزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت يعبر عن "انفصام بالشخصية".
وقال غانتس عبر منصة إكس: "انفصام في شخصيته: فبدلا من أن ينشغل رئيس وزراء إسرائيل بالانتصار على حماس وعودة المختطفين والحرب مع حزب الله والعودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم، فهو مشغول بمؤامرات سياسية
ساخرة وتغيير وزير الدفاع قبل (شن) حملة واسعة في الشمال" أي لبنان.
وأضاف غانتس، الوزير المستقيل من مجلس الحرب في يونيو/ حزيران الماضي، أن "هذا يدل على سوء الحكم والأولويات المشوهة".
ونقلت هيئة البث العبرية (رسمية) عن مسؤول (لم تسمه) بمكتب رئيس الوزراء، الاثنين، أن نتنياهو يتأهب لإقالة غالانت وتعيين رئيس حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر محله.
ونفى مكتب نتنياهو صحة الأنباء المتداولة بقوله عبر بيان، إن "المنشورات المتعلقة بالمفاوضات مع جدعون ساعر غير صحيحة".
كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة) عن مقربين من ساعر لم تسمهم إنه "لا يوجد جديد في الموضوع".
وازدادت في الأيام الأخيرة خلافات بين نتنياهو وغالانت؛ على خلفية رغبة الأول بشن عملية عسكرية واسعة ضد "حزب الله" في لبنان. (الأناضول)
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