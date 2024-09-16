السنوار يوجه رسالة إلى الحوثيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار رسالة إلى زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي اليوم الاثنين.
وجاءت رسالة يحيى السنوار لعبد الملك الحوثي بعد إعلان الجماعة اليمنية عن تدشين للمرحلة الخامسة من عملياتهم الداعمة والمؤازرة للمقاومة في غزة، وفق ما نشرت قناة الجزيرة.
وقال يحيى السنوار في الرسالة المذكورة إن عملية طوفان الأقصى جاءت لتوجيه ضربة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة
ووجه يحيى السنوار الشكر للحوثيين على "عاطفتهم الصادقة وإرادتهم الصلبة التي رأيناها في الميدان ورسائلهم"
وخاطب السنوار عبد الملك الحوثي قائلا: أبارك وصول صواريخكم إلى عمق الكيان الصهيوني متجاوزة طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض.
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