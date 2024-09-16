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السنوار يوجه رسالة إلى الحوثيين

9/16/2024 3:09:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار رسالة إلى زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي اليوم الاثنين.

وجاءت رسالة يحيى السنوار لعبد الملك الحوثي بعد إعلان الجماعة اليمنية عن تدشين للمرحلة الخامسة من عملياتهم الداعمة والمؤازرة للمقاومة في غزة، وفق ما نشرت قناة الجزيرة.

وقال يحيى السنوار في الرسالة المذكورة إن عملية طوفان الأقصى جاءت لتوجيه ضربة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة

ووجه يحيى السنوار الشكر للحوثيين على "عاطفتهم الصادقة وإرادتهم الصلبة التي رأيناها في الميدان ورسائلهم"

وخاطب السنوار عبد الملك الحوثي قائلا: أبارك وصول صواريخكم إلى عمق الكيان الصهيوني متجاوزة طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض.

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