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بانتظار حرب لبنان الثالثة

9/16/2024 3:09:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل
16/9/2024

إطلاق الصاروخ البالستي من اليمن نحو إسرائيل كان متوقعا، حتى أنه جاء بعد تحذير مسبق أطلقه وزير الخارجية الحوثي قبل يوم من إطلاقه. ورغم ذلك، فإن منظومات الدفاع الجوي فشلت هذه المرة في مهمة الاعتراض. وحسب بيان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، فإن الصاروخ انفجر في الجو، الشظايا سقطت في منطقة مفتوحة قرب موشاف كفار دانيال. لم تكن إصابات، لكن مجرد الانفجار، على بعد بضع كيلومترات عن مطار بن غوريون، يمكن أن يشير الى ثغرة في الدفاع الإسرائيلي ويشكل سببا للقلق. أيضا شركات الطيران الأجنبية ألغت، الشهر الماضي، معظم الرحلات التي عملت حتى الآن الى إسرائيل ومنها على خلفية التوتر مع إيران وحزب الله.
إذا تبين أن الحوثيين استهدفوا مطار بن غوريون بشكل ثابت، فإنه ستنشأ لدينا أزمة طيران واسعة حتى أكثر من الأزمة الحالية، رغم جهود الاعتراض الكبيرة للجيش الإسرائيلي. في بيان الحوثيين، قيل إن الأمر يتعلق بصاروخ فرط-صوتي متقدم نجح في تضليل المنظومات الإسرائيلية. القسم الأول في البيان لا أساس له من الصحة. أما بخصوص القسم الثاني، فإنه من تحقيق سلاح الجو، أول من أمس، تبين أن الأمر يتعلق كما يبدو باعتراض جزئي فقط -أحد الاعتراضات التي أطلقت أصابت الصاروخ ولكنها لم تدمره بالكامل.
إذا كان هناك حقا فشل في الاعتراض، فهذه ستكون المرة الثانية التي ينجح فيها الحوثيون في اختراق الدفاع الإسرائيلي. في تموز (يوليو) الماضي، أطلقوا مسيرة انفجرت في تل أبيب في مبنى قرب الشاطئ وقتل مواطن إسرائيلي. المسيرة أطلقت في حينه في مسار اتجه شمالا فوق الأراضي المصرية وبعد ذلك شرقا فوق البحر المتوسط باتجاه شواطئ إسرائيل. في هذه المرة حركة الصاروخ كانت من اتجاه جنوب-شرق. ويبدو أن الاستهداف كان مطار بن غوريون. من المرجح أن المدى المخطط للهدف لامس الحد الأعلى لمدى الصاروخ، 2000 كيلومتر، وربما أن ذلك مس بفعاليته.
مدة تحليق صاروخ كهذا هي حوالي 15 دقيقة. الصاروخ وبحق تم تشخيصه في مرحلة مبكرة، لكن عندما يكون الأمر يتعلق بهذه المسافة وفي منطقة غير معروفة، فإنهم في الجيش الإسرائيلي لا يتحملون المخاطرة، لذلك تم نشر الإنذارات في مناطق واسعة نسبيا وعدد كبير من السكان في منطقة الساحل طلب منهم الدخول الى الملاجئ. الاكتشاف والإنذار عملا كما هو مطلوب، ولكن يبدو أن الاعتراض حظي بنجاح جزئي فقط.
بعد تفجير المسيرة في تل أبيب هاجمت إسرائيل بشكل كثيف أهدافا للحوثيين في مينائهم الرئيسي في الحديدة. الحكومة الحوثية أعلنت في حينه بأنها ستنتقم، واليوم أيضا يقولون في اليمن إن الحساب ما يزال مفتوحا وأنه يتوقع أن يكون هناك رد شديد آخر قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. فشل الاعتراض على التهديد من اليمن جاء على خلفية نجاح إسرائيل، بمساعدة الولايات المتحدة ودول عربية صديقة، في إحباط هجوم كبير للصواريخ والمسيرات من إيران في نيسان (أبريل) الماضي واعتراض هجوم مسيرات حزب الله من لبنان في الشهر الماضي.
الإزعاج المتجدد من اليمن يندمج بالتوتر في الساحات الأخرى -استمرار الحرب في قطاع غزة، وبالأساس تبادل اللكمات المتزايد على الحدود مع لبنان. هذا يزيد الضغط على الحكومة من أجل العمل بشدة أكبر ضد حزب الله، الى درجة الدعوة الى شن حرب شاملة. من تصريحات رئيس الحكومة الأخيرة، يتبين بوضوح أنه لا يسعى الى صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار مع حماس في الفترة القريبة، رغم حشود المتظاهرين ضده.
في هذه الأثناء، حسب الإدارة الأميركية، فإن العائق الرئيسي أمام عقد الصفقة هو رئيس حماس يحيى السنوار، الذي تشدد مؤخرا في مواقفه في المفاوضات. ولكن نتنياهو أيضا يوجد لديه الوقت، وقد بدد بشكل متعمد فرصا سنحت لإسرائيل خلال أشهر المفاوضات الطويلة. رئيس الحكومة لا يدفع قدما بالصفقة في الوقت الذي فيه ماكنة سمه تؤشر على عائلات المخطوفين، التي تعمل على إعادة أعزائها. خلال ذلك، المشاركون في الاحتجاج يواجهون بعنف متزايد من قبل مؤيدي نتنياهو، وبشكل مقلق أكثر بتنكيل الشرطة العنيف.
في الخلفية تجري مشاورات في القيادة السياسية والأمنية العليا حول العملية المطلوبة. نتنياهو يحث الجيش على العمل بصورة أكثر شدة وأوسع، سواء في لبنان أو في مناطق أخرى في القطاع (النشاطات هناك تتركز الآن على ممر نتساريم ومحور فيلادلفيا وفي قطاع عرضه كيلومتر في عمق المنطقة الفلسطينية خلف الجدار على الحدود). ولكن من غير الواضح من تصريحات رئيس الحكومة العلنية أو أقواله في النقاشات مع الجيش الإسرائيلي إذا كان توجهه هو المواجهة الشاملة أو أنه يعتقد أنه يمكن زيادة الهجمات ضد حزب الله وتحقيق نتائج من دون الوصول الى حرب.
القيادة العليا توجد في موقف غير مريح. في الوقت الذي يتنصل فيه نتنياهو من كل مسؤولية عن الإخفاقات في مذبحة 7 تشرين الأول (اكتوبر)، فإن رئيس الأركان هرتسي هليفي والجنرالات تحملوا المسؤولية علنا. ولكن معظمهم لم يطبقوا تحمل المسؤولية حتى الآن. كلما اقتربت الذكرى السنوية الأولى للمذبحة يزداد الضغط عليهم من أجل الاستقالة، الذي في جزء منه يأتي بشكل سخيف من قبل نتنياهو نفسه. في هذه الأثناء، وإزاء إخفاقاتها في اندلاع الحرب وانخفاض ثقة الجمهور بها، فإن هيئة الأركان تجد صعوبة في مواصلة اتخاذ موقف مستقل في كل النقاشات.
في منتهى السبت الماضي، نشر يارون ابراهام في "أخبار 12" اقتباسات من محادثة أجراها هليفي قبل يوم مع عائلات المخطوفين، تحدث فيها بشدة نسبية لصالح عقد الصفقة وحذر من موت جميع المخطوفين إذا لم تدفع الحكومة قدما بالمفاوضات. السؤال هو هل هليفي يمكنه التحدث بهذا الشكل أيضا في الكابنت؟ هل يمكنه قول ذلك لنتنياهو ووزراء الكابنت عندما يطلبون ردا صهيونيا مناسبا على الإطلاق المستمر نحو الجليل؟ هل رئيس الأركان يمكنه عرض وضع الاستعداد والجاهزية في وحدات الجيش الإسرائيلي كما هو وعند الحاجة التوصية بأسلوب عمل مختلف؟
هناك موعدا هدف يجب أخذهما في الحسبان عند محاولة توقع إذا كانت ستندلع حرب. في نهاية الشهر، نتنياهو سيلقي خطابا في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. إضافة الى ذلك، في نهاية السنة سيحل الشتاء، حيث شروط الأحوال الجوية القاسية تعمل دائما في صالح العصابات التي تدخل الصواريخ من داخل مناطق محمية وتصعب العمل على سلاح الجو، مهما كان متطورا وتكنولوجيا. نافذة الفرص لحرب شاملة ليست غير محدودة بالنسبة لإسرائيل، إلا إذا أملى حزب الله موعد البدء في الحرب.
في بداية جلسة الحكومة صباح أول من أمس، قال نتنياهو إنه "يسمع صراخ" سكان الشمال، "الوضع القائم لن يستمر"، هكذا وعد. "هذا يقتضي تغيير ميزان القوى على الحدود الشمالية. نحن سنفعل كل ما مطلوب من أجل إعادة سكان الشمال بأمان الى بيوتهم. أنا ملتزم بذلك. نحن سنفعل ذلك بفضل بطولة الجنود ومن خلال وحدتنا، كشف متماسك انبرى لعدوه". وطوال هذا الوقت ماكينة السم تواصل بشكل محموم العمل.

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