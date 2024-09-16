محاولة اغتيال ثانية لترامب أم فيلم هوليودي من إنتاجه؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- لماذا يريدون قتل دونالد ترامب؟! كان هذا من أكثر الأسئلة انتشارا على منصات التواصل الاجتماعي
في الولايات المتحدة والعالم، بعد الأخبار القادمة عن محاولة ثانية لاغتيال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة.
وتقول مواقع أميركية إن ترامب
كان يلعب الغولف بناديه في بالم بيتش بولاية فلوريدا أثناء تبادل شخصين إطلاق النار خارج النادي، مؤكدة أن الرئيس السابق لم يتعرض للخطر وقد جرى نقله إلى مكان آمن بشكل فوري.
وهذه هي المحاولة الثانية لاغتيال ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية في غضون شهرين، وهو ما أثار كثيرا من التساؤلات إن كانت فعلا محاولة اغتيال حقيقية أم أنها فيلم هوليودي؟ وهل هناك جهات تحاول إظهار ترامب بأنه البطل القادم لتخليص البلاد والجميع يحاربه خوفا منه؟
وكان من بين من يعتقد بأنها محاولة اغتيال حقيقية الملياردير الأميركي إيلون ماسك والذي رد في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس على تدوينة تساءل فيها أحد المدونين "لماذا يريدون قتل ترامب". ليجيب ماسك "لا أحد يحاول حتى اغتيال بايدن وكامالا"، ولكن ماسك حذف التدوينة فيما بعد.
أما عن التفاعل العربي، فقد رأى بعض المغردين الذين يعتقدون بأن ما حدث هو محاولة حقيقية لاغتيال ترامب للمرة الثانية، حيث يقول إن المحاولة تؤكد أن الوحشية السياسية والهستيريا الحزبية والأيديولوجيا المتطرفة المسعورة بواشنطن وصلت لمرحلة جنونية فعلاً.
وأضاف آخرون أن كل المؤشرات تؤكد أن الانتخابات الرئاسية القادمة في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 ستكون أخطر انتخابات في التاريخ الأميركي المعاصر.
وتداولت وسائل إعلام أميركية اسم راين ويسلي روث على أنه المسلح الذي أطلق النار على تخوم ملعب الغولف الخاص بالرئيس السابق دونالد ترامب.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن روث (58 عاما) أوقف بعدما "فتح عناصر جهاز الخدمة السرية النار على مسلح" يحمل بندقية من طراز "إيه كيه-47" على تخوم ملعب الغولف الخاص بترامب في فلوريدا حيث كان الرئيس السابق يمارس رياضة الغولف.
وفرّ المشتبه به بسيارة سوداء لكن السلطات تعقبتها بعدما نجح شاهد عيان في تحديدها.
وأوردت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" أن روث كان يعمل لحسابه الخاص في بناء مساكن ميسورة الكلفة في هاواي، ولديه سجل إجرامي طويل وهو ينشر بانتظام مقالات عن السياسة والأحداث الجارية، وينتقد أحيانا ترامب، المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية.
وقد أعرب روث بوضوح عن دعمه لأوكرانيا بعد الحرب الروسية.
وقال روث في منشور على إكس في آذار/مارس 2022، "أنا مستعد للسفر إلى كراكوف والذهاب إلى حدود أوكرانيا للتطوع والقتال والموت..".
وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية مقابلة مع روث في كييف أواخر نيسان (ابريل) 2022 في وقت كان يشارك فيه بمظاهرة لدعم الأوكرانيين المحاصرين في مدينة ماريوبول.
وقال حينها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إرهابي ويجب وضع حد له، لذلك نريد من الجميع في كل أنحاء العالم أن يتوقفوا عما يفعلونه وأن يأتوا إلى هنا الآن".
وكان ترامب يلعب الغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا على مقربة من مقره في مارالاغو عندما رُصد مطلق النار على مسافة منه.
وهذه المرة الثانية خلال شهرين التي يتعرض فيها ترامب لتهديد من مسلح، فقد أصيب الرئيس السابق في أذنه في 13 تموز (يوليو) أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي في الهواء الطلق في بتلر بولاية بنسلفانيا.-(وكالات)
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