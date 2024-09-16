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مجلس نواب حزبي

9/16/2024 3:08:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إن التحول نحو مجلس نواب حزبي في الأردن قد يقدم العديد من الفوائد والإيجابيات التي من شأنها أن تدعم العملية الديمقراطية وتعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي. يأتي ذلك في ظل الحاجة إلى تطوير التجربة السياسية في المملكة بما يتناسب مع التحولات الإقليمية والدولية. فيما يلي أبرز المزايا والإسهامات التي يمكن أن يقدمها مجلس نواب حزبي للأردن.
يعتبر المجلس الحزبي أكثر قدرة على تمثيل تطلعات المواطنين وقضاياهم، حيث تعكس الأحزاب السياسية بشكل مباشر توجهات الفئات المجتمعية المختلفة، سواء أكانت أحزابًا ذات طابع ايدولوجي او محافظ أو ليبرالي أو تقدمي. يُتيح نظام الأحزاب للمواطنين الانخراط في الحياة السياسية بشكل منظم، ويزيد من وعيهم السياسي من خلال برامج الأحزاب ورؤاها حول قضايا التنمية، والاقتصاد، والحريات، والسياسات الاجتماعية.
إن وجود مجلس نواب حزبي يُسهم في تحقيق نوع من الاستقرار السياسي؛ فالأحزاب تتميز عادة بالتنظيم الهيكلي والقدرة على طرح برامج واضحة ومدروسة، مما يساعد على خلق رؤية موحدة ومستدامة للمستقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة بين الأحزاب تقوم على أسس برامجية مما يقلل من التأثيرات الفردية والشخصية على صنع القرار، ويعزز التوجه نحو مصالح الدولة والمجتمع ككل.
فالمجلس الحزبي يوفر بيئة أفضل للتشريع؛ حيث يتمحور العمل حول الكتل البرلمانية الحزبية التي تمتلك خبرات وكوادر مختصة في القضايا المختلفة. هذا يسهم في تقديم مشروعات قوانين أكثر نضجًا واحترافية، ويقلل من العشوائية في اقتراح القوانين والمناقشات. كما يُساعد هذا النظام على زيادة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يمكن للأحزاب الممثلة في الحكومة والبرلمان أن تعمل بشكل أكثر انسجامًا لتنفيذ السياسات العامة.
ومن مميزات مجلس نواب حزبي أنه يعزز الرقابة الفاعلة على السلطة التنفيذية. من خلال وجود أحزاب معارضة، يتم تشكيل ائتلافات قوية قادرة على متابعة أعمال الحكومة، وتقديم النقد البناء والمساءلة بشكل مؤسسي ومنظم. الرقابة البرلمانية الحزبية تكون أكثر فعالية لأنها تعتمد على برامج سياسية واضحة وتستند إلى مبادئ الحزب وتوجهاته، مما يمنع التوجهات الشخصية أو الانتقامية في المراقبة.
ان وجود مجلس نواب حزبي يشجع على تطوير الحياة الحزبية في الأردن، حيث يدفع المواطنين والشباب والمرأة بشكل خاص للانضمام إلى الأحزاب والانخراط في العمل السياسي. هذا يُسهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية، ويخلق جيلًا جديدًا من السياسيين يتمتعون بالخبرة والمعرفة الكافية لقيادة البلاد نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.
فالأحزاب السياسية، بفضل هيكليتها الداخلية، تسهم في تعزيز الشفافية في العملية السياسية. الأحزاب مطالبة بتقديم برامج انتخابية واضحة تلتزم بها أمام الناخبين، مما يجعلها عرضة للمساءلة حال عدم تنفيذ تلك الوعود. هذا يخلق نوعًا من الالتزام السياسي والاستقرار في العمل البرلماني.
والمجلس الحزبي يُتيح فرصًا أكبر لبناء تحالفات سياسية قوية داخل البرلمان، سواء داخل الكتل الحزبية أو بين الأحزاب المختلفة. هذا النوع من التحالفات يُسهم في خلق بيئة برلمانية صحية قائمة على التعاون والتفاوض المستمر، مما يزيد من فاعلية العملية السياسية ويعزز فرص الاستقرار.
ومن خلال وجود برامج حزبية متكاملة تركز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، يمكن للأحزاب السياسية أن تسهم في وضع سياسات شاملة وطويلة الأمد تُعزز من النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. الأحزاب، نظرًا لارتباطها بالقواعد الشعبية، تكون أكثر إدراكًا لحاجات المجتمع وقدرة على وضع الحلول المناسبة.
في النظام الحزبي، يصبح الولاء للبرنامج السياسي والحزبي أهم من الولاءات الفردية والشخصية، مما يُسهم في الحد من ظاهرة شراء الأصوات والفساد الانتخابي. الناخبون سيصوتون للأحزاب بناءً على برامجها، وليس بناءً على مصالح شخصية أو مالية.
اخيرا: إن إنشاء مجلس نواب حزبي في الأردن ليس فقط خطوة نحو تطوير الحياة السياسية، بل أيضًا فرصة لتحقيق تقدم ملموس في مجالات التشريع، والرقابة، والتنمية الاقتصادية. من خلال تعزيز الدور الحزبي في العمل البرلماني، يمكن للأردن أن يبني نموذجًا سياسيًا مستدامًا وأكثر استجابة لتطلعات المواطنين، ويسهم في تحقيق رؤية شاملة لمستقبل مستقر ومزدهر.
*استاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة الحسين بن طلال

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