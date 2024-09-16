الحسين إربد يضع اللمسات الأخيره قبل مواجهة أهلي دبي غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - يختتم فريق الحسين إربد، مساء اليوم تحضيراته الفنية في الامارات، استعداداً لمواجهة نظيره فريق أهلي دبي، يوم غد على ستاد راشد بدبي، في مستهل مشوار الفريقين ضمن المجموعة الرابعة بدوري
أبطال آسيا 2 لكرة القدم، والتي تضم أيضا، ناساف كارشي الاوزبكي والكويت الكويتي.
ويضع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي تياجو موتينيو، خلال التدريبات الأخيرة والتي ستقام على ملعب المباراة، اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية، وأداء كتيبة بطل الدوري
للموسم الماضي قبل مواجهة اليوم الصعبة والمهمة في رحلة "الأصفر" نحو الهدف المنشود والمرسوم والمعلن من إدارة النادي بالمنافسة الحقيقية على لقب البطولة الآسيوية.
ويرسم موتينيو الخطة الفنية المناسبة لمواجهة منافس يضم لاعبين مميزين محليين وأجانب ويلعب على أرضه وبين جماهيره، بعد التركيز في الأيام الماضية على الجوانب التكتيكية والخططية، إضافة إلى رفع معدل اللياقة، وزيادة درجة الانسجام بين اللاعبين القادمين من صفوف المنتخب والذين لعبوا منافسات بطولة الدرع.
ومع تنوع الخيارات الفنية لمدرب الحسين إربد، من اللاعبين المحليين والأجانب الذين يتمتعون بقمة الجاهزية الفنية والبدنية، ينتظر ان يبدأ اللقاء بتشكيلة تضم معظم لاعبي المنتخب يزيد ابو ليلى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، رجائي عايد، عبدالله العطار، محمود مرضي، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، احسان حداد، عارف الحاج، ورزق بني هاني، إضافة إلى تواجد أوراق ايتالو سيلفا، عبد الجليل اجاغون، عبد العزيز اندي، أدهم القرشي، مجدي العطار، وسيم ريالات، وسليم عبيد.
وأشادت إدارة وفد الحسين، بالوقفة القوية لجماهير الكرة والجالية الأردنية بالإمارات، مؤكدة أن حضور الجماهير منح اللاعبين دافعاً كبيراً لتقديم أفضل ما لديهم، وتمنت أن يتواجد المشجعون بأعداد أكبر في المباراة، لتشجيع الفريق ورفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل المستويات.
ويرنو الحسين إربد، إلى تحقيق نتيجة إيجابية والعودة من دبي حاملا معه رصيدا نقطيا، يساهم في بداية مبشرة تزيد من آمال وطموحات "الأصفر" في خطف إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة (4 من الغرب و4 من الشرق) للدور ثمن النهائي، الذي ستقام منافساته في شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، وستتبع ذلك مباريات الدور ربع النهائي في آذار(مارس) وقبل النهائي خلال شهر نيسان (أبريل)، قبل أن تختتم البطولة بنهائي من مباراة واحدة يوم 17 أيار (مايو). ويعقد صباح اليوم الاجتماع الفني التنسيقي، لبحث الترتيبات الإدارية والتنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة، كما يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي الفريقين، للحديث عن الأمور الفنية للمباراة.
وأنجز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كافة الترتيبات الإدارية والفنية بعد وصول طاقم الحكام للمباراة ومراقبها، علما بأن تقنية الفيديو (الفار) لن تتواجد خلال مباريات دوري المجموعات وستتم الاستعانة اعتبارا من الدور الثاني للبطولة.
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