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الحسين إربد يضع اللمسات الأخيره قبل مواجهة أهلي دبي غدا

9/16/2024 3:08:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - يختتم فريق الحسين إربد، مساء اليوم تحضيراته الفنية في الامارات، استعداداً لمواجهة نظيره فريق أهلي دبي، يوم غد على ستاد راشد بدبي، في مستهل مشوار الفريقين ضمن المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، والتي تضم أيضا، ناساف كارشي الاوزبكي والكويت الكويتي.
ويضع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي تياجو موتينيو، خلال التدريبات الأخيرة والتي ستقام على ملعب المباراة، اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية، وأداء كتيبة بطل الدوري للموسم الماضي قبل مواجهة اليوم الصعبة والمهمة في رحلة "الأصفر" نحو الهدف المنشود والمرسوم والمعلن من إدارة النادي بالمنافسة الحقيقية على لقب البطولة الآسيوية.
ويرسم موتينيو الخطة الفنية المناسبة لمواجهة منافس يضم لاعبين مميزين محليين وأجانب ويلعب على أرضه وبين جماهيره، بعد التركيز في الأيام الماضية على الجوانب التكتيكية والخططية، إضافة إلى رفع معدل اللياقة، وزيادة درجة الانسجام بين اللاعبين القادمين من صفوف المنتخب والذين لعبوا منافسات بطولة الدرع.
ومع تنوع الخيارات الفنية لمدرب الحسين إربد، من اللاعبين المحليين والأجانب الذين يتمتعون بقمة الجاهزية الفنية والبدنية، ينتظر ان يبدأ اللقاء بتشكيلة تضم معظم لاعبي المنتخب يزيد ابو ليلى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، رجائي عايد، عبدالله العطار، محمود مرضي، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، احسان حداد، عارف الحاج، ورزق بني هاني، إضافة إلى تواجد أوراق ايتالو سيلفا، عبد الجليل اجاغون، عبد العزيز اندي، أدهم القرشي، مجدي العطار، وسيم ريالات، وسليم عبيد.
وأشادت إدارة وفد الحسين، بالوقفة القوية لجماهير الكرة والجالية الأردنية بالإمارات، مؤكدة أن حضور الجماهير منح اللاعبين دافعاً كبيراً لتقديم أفضل ما لديهم، وتمنت أن يتواجد المشجعون بأعداد أكبر في المباراة، لتشجيع الفريق ورفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل المستويات.
ويرنو الحسين إربد، إلى تحقيق نتيجة إيجابية والعودة من دبي حاملا معه رصيدا نقطيا، يساهم في بداية مبشرة تزيد من آمال وطموحات "الأصفر" في خطف إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة (4 من الغرب و4 من الشرق) للدور ثمن النهائي، الذي ستقام منافساته في شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، وستتبع ذلك مباريات الدور ربع النهائي في آذار(مارس) وقبل النهائي خلال شهر نيسان (أبريل)، قبل أن تختتم البطولة بنهائي من مباراة واحدة يوم 17 أيار (مايو). ويعقد صباح اليوم الاجتماع الفني التنسيقي، لبحث الترتيبات الإدارية والتنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة، كما يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي الفريقين، للحديث عن الأمور الفنية للمباراة.
وأنجز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كافة الترتيبات الإدارية والفنية بعد وصول طاقم الحكام للمباراة ومراقبها، علما بأن تقنية الفيديو (الفار) لن تتواجد خلال مباريات دوري المجموعات وستتم الاستعانة اعتبارا من الدور الثاني للبطولة.

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