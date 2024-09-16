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الحكومة الجديدة مسؤوليات ومساءلة

9/16/2024 3:08:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ممدوح سليمان العامري يأتي تكليف الدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة في إطار استمرارية العمل على المشروعات الوطنية وتعزيز التنمية الشاملة، حيث يُتوقع أن تواصل الحكومة الجديدة جهود الإصلاح والتطوير في عدة مجالات.
في كتاب التكليف السامي الموجه إلى الدكتور حسان، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني- حفظه الله- أن الحكومة تتحمل مسؤوليات عظيمة وثقيلة هي مساءلة عنها، حيث شدد جلالة الملك على ضرورة البناء على ما تم إنجازه، مع التركيز على تسريع وتيرة التحديثات، خاصة في الملفات الاقتصادية والإدارية، مبينًا أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين وتقديم حلول فعالة للتحديات اليومية التي يواجهونها.
ومن بين الأولويات التي حددها جلالة الملك للحكومة الجديدة، ضرورة تعزيز الاقتصاد الوطني عبر توجيه الجهود نحو تحقيق النمو المستدام، وتحسين مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وفي السياق ذاته، شدد جلالته على أهمية دعم الفلسطينيين في مساعيهم لنيل حقوقهم المشروعة، مؤكدًا أن الأردن سيظل داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.
أحد المحاور الرئيسة التي ستواجه الحكومة الجديدة هو استكمال مشروع التحديث السياسي. ويأتي ذلك من خلال تعزيز المشاركة السياسية وتطوير النظام الانتخابي، بما يضمن تمثيلاً أفضل للأردنيين في مؤسسات الدولة. كما أن الإصلاح الإداري لا يقل أهمية، حيث يُنتظر من الحكومة الجديدة أن تتبنى سياسات تهدف إلى تحسين أداء الجهاز الحكومي، وتطوير الخدمات العامة التي يعتمد عليها المواطنون.
على الصعيد الاقتصادي، يُنتظر من حكومة الدكتور جعفر حسان أن تواصل تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، الذي أعدته الحكومة السابقة. هذا البرنامج يتطلب تعاونًا مكثفًا بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، لتحقيق تقدم ملموس في مجالات حيوية، مثل قطاع النقل العام، والمشاريع المائية، والتكنولوجيا، خاصة بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس، كما يتطلب الوضع الاقتصادي الحالي سياسات مالية حكيمة تساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي وتوجيه الموارد نحو مشاريع تنموية حقيقية.
مع تكليف الدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة، يتطلع الأردنيون إلى حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه المملكة، حيث تتطلب المرحلة القادمة تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين، في ظل رؤية جلالة الملك الهادفة إلى تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار المستدام، فقدرة الحكومة على التواصل المستمر مع المجتمع، والاستماع إلى همومه وتطلعاته، ستكون العامل الحاسم في تحقيق النجاح المطلوب في هذه المرحلة.
يُمثل تكليف الدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة نحو الحفاظ على الاستقرار واستمرار مسيرة التحديث والتطوير. ومع التحديات التي تواجهها الدولة، تظل الحكومة المقبلة مطالبة بالالتزام بالخطط الإصلاحية والاقتصادية التي تضمن مستقبلاً أفضل لجميع المواطنين.

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