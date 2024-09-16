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المصارعة الحرة يشارك في بطولة رومانيا الدولية تحت 23 عاما

9/16/2024 3:08:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري يبحث المنتخب الوطني للمصارعة الحرة عن ظهور قوي خلال مشاركته في بطولة رومانيا الدولية للفئة تحت 23 عاما، والتي تنطلق يوم بعد غد الخميس وتستمر منافساتها حتى 22 من الشهر الحالي.
ووصلت بعثة المصارعة الأردنية إلى العاصمة الرومانية بوخارست أمس، وضمت مدرب المنتخب الوطني رمزي المرافي والمعالجة سفيتلانا، إلى جانب اللاعبين: عبد الكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، زيد اسحاق (وزن تحت 65 كغم)، وصهيب المرافي (وزن تحت 61 كغم).
وينتظر أن باشر اللاعبون تدريباتهم اليوم بحثا عن ظهور مميز في البطولة الدولية، والتي تتضمن أيضا إقامة منافسات لفئتي المصارعة الرومانية والسيدات.
ويقول المدرب الوطني رمزي المرافي في معرض رده على استفسارات "الغد": "نشارك في بطولة رومانيا بطموحات المنافسة والإعداد للبطولة العربية، نأمل أن يتمكن اللاعبون من تحقيق نتائج ايجابية وثقتنا كبيرة بهم لتحقيق ذلك".
وحول اختيار اللاعبين الثلاثة للمشاركة في بطولة رومانيا الدولية، أوضح المرافي: "اللاعبون الثلاثة هم أبطال العرب كلا في وزنه، واستحقوا تمثيل المنتخب الوطني في هذه البطولة، والتي تقام سنويا بمشاركة نخبة اللاعبين من القارة الأوروبية".
وتسحب قرعة البطولة للأوزان كافة يوم بعد غد الخميس، على أن ينطلق الدور الإقصائي في اليوم التالي، والذي يستهل فيه اللاعبان زيد اسحاق وصهيب المرافي مشوارهما، فيما يبدأ عبدالكريم أبو دعيج مشواره في البطولة يوم السبت المقبل، على أن يقام الحفل الختامي وتوزيع الميداليات في اليوم الأخير للبطولة.

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