المصارعة الحرة يشارك في بطولة رومانيا الدولية تحت 23 عاما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
يبحث المنتخب الوطني للمصارعة الحرة عن ظهور قوي خلال مشاركته في بطولة رومانيا الدولية للفئة تحت 23 عاما، والتي تنطلق يوم بعد غد الخميس وتستمر منافساتها حتى 22 من الشهر الحالي.
ووصلت بعثة المصارعة الأردنية إلى العاصمة الرومانية بوخارست أمس، وضمت مدرب المنتخب الوطني رمزي المرافي والمعالجة سفيتلانا، إلى جانب اللاعبين: عبد الكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، زيد اسحاق (وزن تحت 65 كغم)، وصهيب المرافي (وزن تحت 61 كغم).
وينتظر أن باشر اللاعبون تدريباتهم اليوم بحثا عن ظهور مميز في البطولة الدولية، والتي تتضمن أيضا إقامة منافسات لفئتي المصارعة الرومانية والسيدات.
ويقول المدرب الوطني رمزي المرافي في معرض رده على استفسارات "الغد": "نشارك في بطولة رومانيا بطموحات المنافسة والإعداد للبطولة العربية، نأمل أن يتمكن اللاعبون من تحقيق نتائج ايجابية وثقتنا كبيرة بهم لتحقيق ذلك".
وحول اختيار اللاعبين الثلاثة للمشاركة في بطولة رومانيا الدولية، أوضح المرافي: "اللاعبون الثلاثة هم أبطال العرب كلا في وزنه، واستحقوا تمثيل المنتخب الوطني في هذه البطولة، والتي تقام سنويا بمشاركة نخبة اللاعبين من القارة الأوروبية".
وتسحب قرعة البطولة للأوزان كافة يوم بعد غد الخميس، على أن ينطلق الدور الإقصائي في اليوم التالي، والذي يستهل فيه اللاعبان زيد اسحاق وصهيب المرافي مشوارهما، فيما يبدأ عبدالكريم أبو دعيج مشواره في البطولة يوم السبت المقبل، على أن يقام الحفل الختامي وتوزيع الميداليات في اليوم الأخير للبطولة.
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