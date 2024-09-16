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إنجازات التايكواندو الأردنية تؤكد ضرورة رفع ميزانية اتحاد اللعبة

9/16/2024 3:08:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - تؤكد الإنجازات التي تحققها التايكواندو الأردنية على كافة المستويات، أهمية رفع ميزانية اتحاد اللعبة من أجل مواكبة تحقيق الانتصارات.
وأحرز لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى، الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، كما تأهل للمرة الأولى 4 لاعبين للمشاركة في الأولمبياد، وهو ما عجزت دول متقدمة عن تحقيقه.
ويراهن الأردنيون على التايكواندو في الأولمبياد في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، والتي تعد منجما للميداليات، انطلاقا من الميدالية الذهبية التي حققها لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو غوش العام 2016 في أولمبياد ريو دي جانيرو، والميدالية الفضية التي حققها لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي في أولمبياد طوكيو 2020، ومؤخرا الميدالية الفضية التي حققها مصطفى.
ومع هذه الإنجازات، ما تزال قيمة المكافآت التي ينالها اللاعبون أصحاب الإنجازات مع تسجيل إنجاز عربي أو قاري أو عالمي، لا تتلاءم مع طموحات اللاعبين، ويؤدي تواضع المكافآت إلى هجو العديد من اللاعبين للتايكواندو.
وعلى سبيل المثال تتفاوت قيمة الجوائز التي يقدمها اتحاد اللعبة عن تلك التي تخصصها واللجنة الأولمبية المحلية نظير الصعود إلى منصات التتويج في المناسبات الكبيرة.
وتقدم بعض الدول مكافآت مالية مجزية لأصحاب الميداليات في دورات الألعاب الأولمبية، وتختلف قيمة هذه المكافأة المالية من دولة لأخرى.
وعلى سبيل المثال، فإن المكافأة التي يحصل عليها الرياضي الأردني في الأولمبياد، متواضعة بالمقارنة مع ما تقدمه بلدان أخرى، فهناك دول عربية تدفع أموالا طائلة لتكريم رياضييها، تضاهي ما تدفعه دول كبرى، وتدفع مصر للبطل الذي يحقق الميدالية الذهبية حوالي 110 آلاف دولار، والحاصل على الميدالية الفضية ينال 85 ألف دولار، فيما تمنح المغرب الرياضي الفائز بالميدالية الذهبية حوالي 155 ألف دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأولمبية قامت بتقليص قيمة المكافأة المالية المخصصة لحصول اللاعب الرياضي على ميدالية ذهبية أولمبية من 100 ألف إلى 50 ألف دينار، وذلك بعدما حقق اللاعب أحمد أبو غوش الميدالية الذهبية في منافسات التايكواندو للرجال بأولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل العام 2016، فيما يحصل اللاعب صاحب الميدالية الفضية على مبلغ 30 ألف دينار، مقابل 20 ألف دينار للاعب صاحب الميدالية البرونزية.
وقال أمين السر والناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات: "يحتاج اتحاد التايكواندو لميزانية أكبر لتجهيز واعداد المنتخبات بالشكل المطلوب، وهو أمر يحتاج لتوفر المال للإنفاق على المنتخبات الوطنية للفئات العمرية، ما يساهم بتجميعها بشكل مكثف وتوفير إقامة تدريبات بشكل أكبر، ومعسكرات داخلية وخارجية، إضافة لوجود صالة متعددة الأغراص لاقامة البطولات والمعسكرات والدورات التدريبية وفحوصات الترقية".
وأضاف: "المكافآت التي يتم صرفها من قبل اتحاد اللعبة تعد رمزية مقارنة باتحادات أخرى محلية أو عربية، مع إدراكنا بأن يتم تحديد مكافآت للاعبين المميزين يرتبط بالميزانية المحددة من قبل اللجنة الأولمبية".
وتابع: "يقدر لاعبو المنتخبات الوطنية حجم الإنفاق من خلال توفير بنية تحتية لهم، وتوفير كافة المتطلبات، حيث وفر الاتحاد للاعبين معسكرات تدريبية ومشاركات في بطولات تصنيفية، وما يتم صرفه من قبل اتحاد التايكواندو من مكافآت يعد جيدا نسبيا، مقارنة مع حجم الميزانية، ونأمل من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية أن تضاعف دعمها للرياضيين أصحاب الإنجازات".
وتابع: "نحن كاتحاد نسعى لتأمين دعم أكبر للاعبين، وتساهم قيمة الجوائز في تقدير اللاعبين لإنجازاتهم، والجوائز الكبيرة تدعم الرياضيين وتساعدهم على الاستمرار في تحسين أدائهم وتقديم أفضل ما لديهم في الاستحقاقات المقبلة".
من جهته، قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف: "تعمل اللجنة الأولمبية على دعم مشاريع المنتخبات الوطنية، ونتطلع أن تزيد ميزانية المنتخبات الوطنية للتايكواندو، وكلما زاد الدعم، تزيد فرصة إعداد اللاعبين الناشئين، ونستطيع العمل على إقامة معسكرات تدريبية والمشاركة في بطولات لإعداد الاعبين بالشكل المطلوب".
وأردف: "إذا لم يتم الاهتمام بالناشئين لن تتحقق إنجازات في الأولمبياد المقبل. وفرت اللجنة الأولمبية المرحلة الماضية، كافة مستلزمات النجاح، مثل المعسكرات التدريبية، كما سخرت لنا مركز الإعداد الاولمبي، من أجل صقل مهارات اللاعبين".
وأكمل: "توفر صالة رياضية خاصة للتايكواندو يساهم في إعداد اللاعبين، ويرفع من سوية الجانب الاستثماري عبر إقامة المعسكرات التدريبية الدولية، والتي تساهم في تسديد متطلبات الصالة المالية، كما أن الصالة الرياضية تساهم في إعداد اللاعبين الناشئين بتكلفة قليلة جدا، بينما تعد مشاركة اللاعبين في معسكرات تدريبية خارجية مكلفة بعض الشيء".

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