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السلطة التنفيذية

9/16/2024 3:08:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

إن الحكومات أو كما تُسمى بالنظام السياسي ((السلطة التنفيذية)) هي السلطة المسؤولة عن تنفيذ القوانين وإدارة شؤون الدولة، سواءً الداخلية أو الخارجية، وتكون هذه السلطة مسؤولة أمام السلطة التشريعية ((مجلس النواب))، ونظامنا السياسي يأخذ بهذه الرقابة من التشريعية على التنفيذية، لأن نظامنا السياسي نيابي ملكي وراثي بحسب المادة (1) من الدستور، وتعيين الحكومات لدينا يكون من قبل جلالة الملك، ولكن يجب أن تحظى الحكومة المعينة بثقة مجلس النواب؛ فالدستور الأردني في المادة (45) منه ذكرت بأن مجلس الوزراء يتولى إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية. أما اليوم ومع تجويد النظام الانتخابي ودعم مشاركة الأحزاب بالوصول للسلطة التشريعية الغرفة الأولى منها مجلس النواب، من خلال تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية، بتنا أمام مرحلة جديدة لتعزيز المشاركة الحزبية في الحياة السياسية، علماً أن الهدف من تعزيز تواجد الأحزاب وإعطائها العديد من مقاعد مجلس النواب هو من أجل مشاركتهم في الحكم مستقبلاً من خلال تشكيل الحكومات سواءً حصل أيٌّ من الأحزاب على أغلبية في مجلس النواب أو كان قادراً على عمل ائتلافات حزبية مع الكتل والأحزاب الأخرى لتشكيل الحكومات، ولكن الدستور الأردني لم يذكر ذلك ولم يقرّه صراحة من خلال وجود أي نص يدل على أن الكتلة أو الحزب السياسي الذي يحصل على أغلبية المقاعد النيابية أو الائتلافات الحزبية أو الذي تصدر الانتخابات الحق في تشكيل الحكومة، حيث إن الدستور واضح من خلال المادة (35) تعطي الملك الحق في تعيين رئيس الوزراء وإقالته وقبول استقالته، وكذلك الأمر بالنسبة للوزراء بناءً على تنسيب الرئيس، ما يعني أن للملك الحق في اختيار أي شخصية سواءً كانت من الأحزاب التي فازت بمقاعد نيابية أو من غيرها لتشكيل الحكومة، وذلك عكس ما جاء في الدستور العراقي في الفصل الثاني منه والمتعلق بالسلطة التنفيذية بالمادة (76) والتي بينت آلية تشكيل الحكومات من خلال تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء، وهذا ما عُزز في دستور المملكة المغربية حيث إنه نص في الفصل رقم (47) على أن يقوم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب على أساس النتائج، وأيضاً هذا ما يُعمل به في عدد من الدول سواء كان نظامها ملكيا أو جمهوريا أو رئاسيا، حيث يتعين رئيس الحكومة من الحزب الفائز الذي يحتل أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب بالانتخابات التشريعية، وهناك العديد من الدول التي تعمل على هذا الأساس سواءً كان ذلك بالعرف الدستوري لديها أو من خلال قانون الانتخاب أو الدستور الذي له قول الفصل في تحديد شكل النظام السياسي في الدولة، ولكن هذا الأمر لم يُذكر صراحة في نظامنا السياسي ولا في دستورنا، ما يعني أن جلالة الملك يتمتع بمرونة في اختيار رئيس الحكومة سواءً كان من الأحزاب أو من الشخصيات المستقلة الخارجة عن السباق البرلماني وغير الحزبية أصلاً.

MENAFN16092024000072011014ID1108679594

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