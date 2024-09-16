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على طاولة الحكومة الجديدة: حراسة الحماية الاجتماعية

9/16/2024 3:08:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في ظل الحراك السياسي الكثيف في الأردن لتشكيل حكومة جديدة برئاسة د.جعفر حسان وفق كتاب تكليف سام شامل، وانتخاب مجلس نيابي على أسس جديدة، ومع بروز حراك حزبي علني ومشروع، تبرز الحاجة إلى التركيز على الأولويات المجتمعية. ولعل أبرز هذه الأولويات؛ تعزيز الحمايات الاجتماعية التي تتعرض منذ سنوات لضربات متتالية، رغم وجود استراتيجية وطنية جيدة مخصصة لهذا الغرض.
إن تجاهل الحماية الاجتماعية أو التعامل معها بشكل مجزأ يعرض المجتمعات، مهما كانت قوتها، لمخاطر كبيرة. فالحماية الاجتماعية ليست مجرد رفاهية أو نفقات يمكن تقليصها أو زيادتها عند الأزمات، بل هي ضرورة حيوية لاستدامة الاقتصاد (أي اقتصاد) والمجتمع على حد سواء.
ولا يقتصر هذا التحذير على التحليلات والرؤى "اليسارية"، التي غاب ممثلوها حالياً عن المشهد النيابي الأردني، بل إن كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية المفرطة في "ليبراليتها"، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك منتدى دافوس، تُجمع على أن إهمال الحماية الاجتماعية يزيد من حدة التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية، ويهدد الاستقرار الاقتصادي والمجتمعات.
عند الحديث عن مفهوم الحماية الاجتماعية، لا بد من العودة إلى "الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية" التي تركز على محاور رئيسية عدة، منها الضمان الاجتماعي ومعايير العمل والأجور، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الحمايات التي تقوم على الاشتراكات وتلك التي لا تقوم عليها.
المشكلة ليست في غياب الاستراتيجيات أو المفاهيم كما نرى، بل تكمن في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الحكومية. فعلى الرغم من التوسع في بعض جوانب المساعدات الاجتماعية، إلا أن المحاور الأخرى، مثل العمل اللائق والضمان الاجتماعي وغيرهما، شهدت تراجعاً ملحوظاً. هذا التراجع لم يكن نتيجة للظروف فقط، بل بسبب سياسات حكومية لم تلتزم بما جاءت به الاستراتيجية الوطنية. فبدلاً من تعزيز ظروف العمل ورفع الحد الأدنى للأجور، حُرم الشباب من بعض تأمينات الضمان الاجتماعي حتى سن الثلاثين، وتراجعت الجهود نحو تحسين ظروف العمل في القطاعين العام والخاص.
الأمر لا يقتصر على سوق العمل فقط، فالجودة المتدنية للخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية والتعليم، ما تزال تشكل تحدياً كبيراً. إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تضع الحكومة أمام مسؤولية تقديم خدمات أساسية عالية الجودة في هذين القطاعين الحيويين، إلا أن الواقع يشير إلى نقص كبير في تحقيق ذلك، ناجم عن ضعف الخيارات الاجتماعية للحكومات المتعاقبة، وناجم عن التعامل مع الحمايات بمنظور محاسبي بحت.
عند النظر إلى المستقبل، فإن أي محاولة لتحفيز الاقتصاد الأردني لا يمكن أن تنجح من دون الاستثمار في الحماية الاجتماعية. فهذه الحمايات ليست مجرد نفقات رعائية، بل هي استثمار ضروري لاستدامة الاقتصاد الوطني. والحكومات، ومنها الحكومة الجديدة، تُقيّم بناءً على مدى التزامها بتعزيز الحماية الاجتماعية، لأنها الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وبالتالي الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
علينا أن نعترف بأن الأردن لم يحقق الكثير من أهداف استراتيجيته الوطنية للحماية الاجتماعية، التي يتبقى لها 15 شهرا على انتهاء مدتها، وهذا يعود الى أن غالبية السياسات الحكومية كانت تعمل في الاتجاه المعاكس لما جاءت به الاستراتيجية. ومن هنا، لا بد من إعادة النظر في تلك السياسات والتوجهات لضمان حراسة ما تبقى من الحمايات الاجتماعية وتعزيزها، لأنها حجر الزاوية لأي خطة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد وتعزيز استقراره.

MENAFN16092024000072011014ID1108679593

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