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من أجل مدن أردنية جميلة ومستدامة

9/16/2024 3:08:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أمانة عمّان الكبرى وبلديات المملكة (والعالم) أشبه بحكومات محلية، ولذلك يرغب كثير من المواطنين العمل فيها، وبخاصة في العالم الثالث، فبذلك يحسّ العامل/ الموظف بالسلطة يمارسها كل يوم على الناس المحتاجين إلى موافقاتها وخدماتها وربما لما يحصل عليه الموظف فيها من غنائم.
يبدو للمراقب في الأردن العزيز أن الأمانة والبلديات مشغولة طيلة الدوام بالمعاملات اليومية مع الناس، وأنها غير مشغولة بجمال المدينة الجزئي والكلي. والدليل عليه تلك الفوضى الشاملة في الهندسة والعمران والألوان والأشكال والأشجار وفي كل منها.
أما الدليل الثاني عليه فغياب إدارة خاصة بالجمال فيها: تصميماً وتخطيطاً وتنفيذا وصيانة ومتابعة. ولكي تنشأ هذه الإدارة يجب أن يكون لكل مدينة صورة جمالية كلية متكاملة بالضواحي والأحياء والشوارع والجزر والأرصفة والملاعب والمتنزهات والأسواق والمولات والمواصلات.
والجمال هنا ليس مجرد فكرة تخطر على البال ثم تغيب. إنه تصميم مسبق وتخطيط وتنفيذ وصيانة ومتابعة وتطوير إنه تجليات حسية واضحة في المكان. إنه مرئي للمواطنين والزوار والسياح.
أقصد أن أقول أنه لا يجوز ترك المدينة تنمو وتتسع كيفما اتفق (Haphazardly) يجب أن تأتي كل ضاحية جديدة أو حي أو شارع أو جزيرة في وسطه أو رصيف على جانبه في إطار الصورة الكلية، وأن يتكامل معها، وإلا كان شكل كل منها نشازاً وجعل المدينة قبيحة فأقبح.
ومن ذلك مثلاً يجب أن تتسق هندسة البيت الجديد والعمارة في الشارع بما في ذلك الرصيف وما يزرع فيه مع خصوصية ذلك الشارع. هل يجوز مثلاً زراعة أشجار زيتون على رصيف عرضه أقل من متر؟! وهل يجوز أن يكون بلاط الرصيف متعارضاً بين بيت وآخر، وهكذا.
إن ما يجري الآن في المدن والقرى الأردنية المتمدينة أشبه بفوضى عارمة. كل واحد فيها يتصرف في مساحته مستقلا عمن حوله، وكأنه دولة تتمتع بالاستقلال التام عنهم. بل إن كل واحد من سكان المدينة يتباهى بانفراديته عن محيطه فلا هندسة البيت أو العمارة تمت بصلة إلى بقية البيوت والعمارات، ولا سورها، ولا رصيفها، ولا شجرها. كل واحد يرى جماله في الاختلاف أو التضاد أو التناقض ولا يراه بالانسجام والاتساق والاندماج. عندما نصمم (design) ونخطط (plan) وننفذ (execute) في إطار كلي يصبح الوجود جميلاً، فالعين تستمع والنفس ترتاح إليه ومحبة المكان تدوم.
عندما تلتزم إدارات المدن الأردنية (الأمانة والبلديات) بذلك فإن التفاعل بين المواطنين سيزداد، أي سيتحول مواطنو المدينة إلى مجتمع تفاعلي نشيط والتماسك بينهم سيقوى، والحرص على جمالية المكان سيدوم. كما لن يكتفي الزائر أو السائح بزيارة شارع أو حي أو ضاحية، بل بزيارة العديد منها، لأن كلاً منها ذو طابع مختلف ولكنه متسق مع الصورة الكلية أو الإطار العام، وأن الزائر أو السائح سيتحدث بعد عودته إلى بلده عن استمتاعه بهذا الجمال، وبالتالي سيدفع السامعين إلى زيارة المدينة للاستمتاع بزيارتها.
ولما كان الأمر كذلك، فإن إدارة الجمال يجب أن تنشأ، وأن تستقطب المهندسين والفنانين المبدعين، وأن تعطى لها السلطة الكافية لتوكيد جمال الجزء في الكل، ولمنع الانحراف والشذوذ عن الصورة الجمالية الخاصة بالشارع (والرصيف والجزيرة) والحي والضاحية والمدينة. والجمال حسب أساتذة الجمال يكون بالهندسة بالتصميم ويعني تسوية أو ضبط أو تنسيق جميع الأجزاء في إطار كل واحد، وبحيث لا يستطيع أحد أن يضيف إليه أو يطرح منه أو يغير فيه، وإلا أفسده. والجمال عند آخرين هو الوعد بالسعادة بالشكل واللون، وأن الناس يسافرون (نحو أربعة آلاف مليون مسافر سنوياً) لرؤية الجمال والاستمتاع به.
وبعبارة موجزة ستصبح المدينة مستدامة الجمال بالتصميم المبدع / الخلاق والتخطيط، النشيط السليم، والتنفيذ الصحيح، والصيانة المستمرة والمتابعة الحثيثة.

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