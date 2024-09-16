من أجل مدن أردنية جميلة ومستدامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أمانة عمّان الكبرى وبلديات المملكة (والعالم) أشبه بحكومات محلية، ولذلك يرغب كثير من المواطنين العمل فيها، وبخاصة في العالم الثالث، فبذلك يحسّ العامل/ الموظف بالسلطة يمارسها كل يوم على الناس المحتاجين إلى موافقاتها وخدماتها وربما لما يحصل عليه الموظف فيها من غنائم.
يبدو للمراقب في الأردن العزيز أن الأمانة والبلديات مشغولة طيلة الدوام بالمعاملات اليومية مع الناس، وأنها غير مشغولة بجمال المدينة الجزئي والكلي. والدليل عليه تلك الفوضى الشاملة في الهندسة والعمران والألوان والأشكال والأشجار وفي كل منها.
أما الدليل الثاني عليه فغياب إدارة خاصة بالجمال فيها: تصميماً وتخطيطاً وتنفيذا وصيانة ومتابعة. ولكي تنشأ هذه الإدارة يجب أن يكون لكل مدينة صورة جمالية كلية متكاملة بالضواحي والأحياء والشوارع والجزر والأرصفة والملاعب والمتنزهات والأسواق والمولات والمواصلات.
والجمال هنا ليس مجرد فكرة تخطر على البال ثم تغيب. إنه تصميم مسبق وتخطيط وتنفيذ وصيانة ومتابعة وتطوير إنه تجليات حسية واضحة في المكان. إنه مرئي للمواطنين والزوار والسياح.
أقصد أن أقول أنه لا يجوز ترك المدينة تنمو وتتسع كيفما اتفق (Haphazardly) يجب أن تأتي كل ضاحية جديدة أو حي أو شارع أو جزيرة في وسطه أو رصيف على جانبه في إطار الصورة الكلية، وأن يتكامل معها، وإلا كان شكل كل منها نشازاً وجعل المدينة قبيحة فأقبح.
ومن ذلك مثلاً يجب أن تتسق هندسة البيت الجديد والعمارة في الشارع بما في ذلك الرصيف وما يزرع فيه مع خصوصية ذلك الشارع. هل يجوز مثلاً زراعة أشجار زيتون على رصيف عرضه أقل من متر؟! وهل يجوز أن يكون بلاط الرصيف متعارضاً بين بيت وآخر، وهكذا.
إن ما يجري الآن في المدن والقرى الأردنية المتمدينة أشبه بفوضى عارمة. كل واحد فيها يتصرف في مساحته مستقلا عمن حوله، وكأنه دولة تتمتع بالاستقلال التام عنهم. بل إن كل واحد من سكان المدينة يتباهى بانفراديته عن محيطه فلا هندسة البيت أو العمارة تمت بصلة إلى بقية البيوت والعمارات، ولا سورها، ولا رصيفها، ولا شجرها. كل واحد يرى جماله في الاختلاف أو التضاد أو التناقض ولا يراه بالانسجام والاتساق والاندماج. عندما نصمم (design) ونخطط (plan) وننفذ (execute) في إطار كلي يصبح الوجود جميلاً، فالعين تستمع والنفس ترتاح إليه ومحبة المكان تدوم.
عندما تلتزم إدارات المدن الأردنية (الأمانة والبلديات) بذلك فإن التفاعل بين المواطنين سيزداد، أي سيتحول مواطنو المدينة إلى مجتمع تفاعلي نشيط والتماسك بينهم سيقوى، والحرص على جمالية المكان سيدوم. كما لن يكتفي الزائر أو السائح بزيارة شارع أو حي أو ضاحية، بل بزيارة العديد منها، لأن كلاً منها ذو طابع مختلف ولكنه متسق مع الصورة الكلية أو الإطار العام، وأن الزائر أو السائح سيتحدث بعد عودته إلى بلده عن استمتاعه بهذا الجمال، وبالتالي سيدفع السامعين إلى زيارة المدينة للاستمتاع بزيارتها.
ولما كان الأمر كذلك، فإن إدارة الجمال يجب أن تنشأ، وأن تستقطب المهندسين والفنانين المبدعين، وأن تعطى لها السلطة الكافية لتوكيد جمال الجزء في الكل، ولمنع الانحراف والشذوذ عن الصورة الجمالية الخاصة بالشارع (والرصيف والجزيرة) والحي والضاحية والمدينة. والجمال حسب أساتذة الجمال يكون بالهندسة بالتصميم ويعني تسوية أو ضبط أو تنسيق جميع الأجزاء في إطار كل واحد، وبحيث لا يستطيع أحد أن يضيف إليه أو يطرح منه أو يغير فيه، وإلا أفسده. والجمال عند آخرين هو الوعد بالسعادة بالشكل واللون، وأن الناس يسافرون (نحو أربعة آلاف مليون مسافر سنوياً) لرؤية الجمال والاستمتاع به.
وبعبارة موجزة ستصبح المدينة مستدامة الجمال بالتصميم المبدع / الخلاق والتخطيط، النشيط السليم، والتنفيذ الصحيح، والصيانة المستمرة والمتابعة الحثيثة.
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