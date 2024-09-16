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الاختيار الصحيح مفتاح التطوير

9/16/2024 3:08:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلا شك أن اختيار الشخص المناسب للدائرة أو المنصب المرشح لهما، هو أساس التغيير والبدء بخطوات الإصلاح المنشود، فالعديد من الأشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم الأنسب للمسؤولية التي ستوكل لهم قد لا ينفذون إلا النذر اليسير منها، وفي ذات السياق على عاتق الناخب هنا أن يضع نصب عينيه مصلحة وطنه ومجتمعه وينآى بنفسه عن المصالح الشخصية الضيقة التي لا يستفيد منها أحد سواه، فإن اختار المرشح على هذه القاعدة تصبح ركيزة مهمة للتغيير الذي سيفتح باب النهضة والتقدم والتنمية المستدامة على مصراعيه.
العملية الانتخابية كانت وما تزال أفضل وسيلة لإيصال صوت الناخب، وترشيح الشخص الذي يتوسم فيه الناس قدرته على الإصلاح والتعافي والبناء في المجتمع، فالمرشح عندما يعرض برنامجه الانتخابي إنما يعد الناخب أن يقدم له ما يرجو من تغيير في دائرته ومجتمعه، ويزيح أعوام طويلة من الركود وعدم المضي قدما نحو التغييرات التي يتأملها أفراد المجتمع.
منظومة التغيير تحتاج إلى مرشح صادق مع نفسه أولا ومع جماهير الناس، فالوعود التي يقطعها أثناء حملته الانتخابية، يجب أن تكون قابلة للتنفيذ، وليس من قبيل عرض عضلات وعودية آنية، وخطابات رنانة ينتشي بها الناخب، وإذا ما تولى المقعد المرشح له واختاره الناس، قد ينقض وعوده كلها إما بسبب فقدان المصداقية في عرض برنامجه الانتخابي وتجاهله، فيعلي سقف وعوده الانتخابية، ويعلي الناخب سقف توقعاته وآماله فيتحمس لإعطاء صوته له، وقد يكون السبب خارجاً عن إرادته فيصدم بعقبات كثيرة على أرض الواقع أكبر من توقعاته، فلا يستطيع إجراء أي تغيير يذكر فيبقى الوضع على ما هو عليه، فلا يتمكن من تفعيل الصلاحيات الممنوحة له وفق منصبه، لإجراء إصلاح عبر مساءلات واستجوابات وتقديم معلومات مهمة لإثبات صحة رأيه، لأنها فوق قدرته وخارج طاقته، فيفقد الزخم الذي حصل عليه في بداية عرض برنامجه الانتخابي، وتتراجع ثقة أهل منطقته أو دائرته به، فيغدو ساكنا في منصبه ليس له دور فعال لتقديم إنجازات يعتد بها، فيشعر الناخب بالإحباط وربما في الانتخابات القادمة لن يعطيه صوته مجددا.
لن يحصل التغيير إلا إذا كانت لدى المرشح الإرادة الكافية والمصداقية المطلوبة لإنجاز وعوده الانتخابية، والذي بنى عليها الناخبون آمالا عريضة والإحساس العيني بأفعال لا بأقوال، فكم من مرشح لم يحمل أمانة مسؤولية صوت الناخب بحقها، فسقط وسقط معه كل برنامجه الانتخابي غير الواقعي ولم يرشح نفسه مرة أخرى، وكم من مرشح حمل على عاتقه مسؤولية صوت الناخب، بكل أمانة وصدق وخدم أهالي دائرته بكل إخلاص وتفان، لم يأل جهداً لتقديم المساعدة لمحتاجيها، ووفيا بكل ما تعنيه الكلمة لوعوده الانتخابية، واستحق أن ينتخبه الناس أكثر من مرة.
نتطلع إلى تعاون وثيق ومسؤول بين البرلمان والحكومة، والنأي أن يصبح برلمان الشعب مسرحا للنزاع والخلاف، إنما التوافق المتين للنهوض بجناحي الوطن مجلس النواب بشقيه والحكومة، لما فيه صالح الوطن والمواطن.
ومع انتهاء العملية الانتخابية والتي تمت بكل نزاهة وشفافية وانسيابية وسلاسة، وما نتج عنها إنما يعبر عن إرادة الشعب الأردني، نرجو من الله أن تكون فاتحة خير على وطننا وشعبنا، بإصلاحات شاملة وعميقة على دعائم سليمة، يلمسها المواطن العادي في كافة مجالات الحياة، ولا بأس أن تكون الإصلاحات خطوة بخطوة، المهم المصداقية في تنفيذ البرامج الانتخابية لنواب الأمة، فالمواطن بحاجة ماسة إلى صوت حقيقي يمثله في البرلمان بشكل فعلي لا صوري... والله ولي التوفيق.

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