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تعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في الجامعات والكليات داخل الكويت وخارجها

9/16/2024 3:07:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم

عقد مجلس الجامعات الحكومية مساء اجتماعه رقم (2024/1) برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د. نادر الجلال وبحضور اعضاء المجلس.

وبعد الاجتماع، صرحت الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية بالتكليف هبة الشطي بأن المجلس ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول اعماله، حيث صدق المجلس على القرارات الصادرة من مجلس الجامعات الحكومية.

وأوضحت الشطي أن المجلس اعتمد في اجتماعه المذكرة بشأن تعليق ووقف أنشطة الانتخابات الطلابية في جميع مراحل التعليم العالي في الجامعات والكليات الحكومية داخل دولة الكويت وخارجها والمؤسسات التعليمية الأخرى، ويأتي ذلك نتيجة لما شهدته من انحراف عن الأهداف الأساسية التي تم على أساسها هذا العمل النقابي، مما يعكس قلقا من أن العملية الانتخابية الطلابية لم تعد تخدم المصلحة العامة للطلاب ولا تعزز القيم الديموقراطية التي يجب أن تمثلها، مشيرة إلى أن مجلس الجامعات الحكومية أكد في اجتماعه دعمه للنشاط الطلابي العلمي والرياضي والاجتماعي والثقافي في كل مؤسسات التعليم العالي، لما له من دور حيوي في تطوير مهارات الطلبة ورفع مستواهم الأكاديمي وتنمية شخصيتهم وقدراتهم الإبداعية، من أجل تخريج جيل واع وقادر للمساهمة في خدمة مجتمعة وبناء وطنه.

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