وزير الصحة أولوية وخطة لاستقبال المواطنين المتقاعدين وهي مسؤولية لن نتخلى عنها



عيادات مسائية ضمن الرعاية الصحية الأولية لاستقبال المواطنين المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف التخصصات

تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لإجراء الجراحات بشكل سريع وتخصيص خط للأسنان واستقبال الحالات وإعادة توزيعها حسب المناطق

انضمام 130 ممرضة إلى الخدمة الصحية وخلال أسبوعين ستنضم 200 ممرضة أخرى ليصبح العدد الإجمالي 2300 ممرض وممرضة استكمال منظومة جابر عبر افتتاح مركز الإصابات وجراحات الطوارئ الذي يعد من المراكز الفريدة من نوعها

عبدالكريم العبدالله



أكد وزير الصحة د.أجمد العوضي استمرار الوزارة في استقبال المواطنين في جميع المرافق الصحية، مؤكدا قدرة الوزارة على استيعابهم، كاشفا عن وضع خطة «أولوية» لاستقبالهم، كما تم تخصيص الخط 151 لاستقبال استفساراتهم، حيث تم استقبال نحو 50 اتصالا حتى الآن، كما أن هناك فريقا طبيا متكاملا يضم جميع التخصصات من أسنان وجراحة وباطنية.

جاء هذا في تصريح صحافي على هامش افتتاح مركز الإصابات في مستشفى جابر الأحمد.

ولفت الوزير العوضي إلى ان هناك عيادات مسائية ضمن الرعاية الصحية الأولية لاستقبال المواطنين المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف التخصصات، فضلا عن توافر عيادات مسائية في جميع المستشفيات العامة في مختلف التخصصات.

وكشف عن تخصيص يوم السبت من كل أسبوع لإجراء الجراحات بشكل سريع، بالإضافة إلى أيام الأسبوع فضلا عن تخصيص خط ساخن للأسنان واستقبال الحالات وإعادة توزيعها حسب المناطق السكنية، إضافة إلى ان جميع مختبرات الوزارة وأقسام الأشعة تستقبل المواطنين للإسراع في عمل الفحوصات، لافتا إلى ان الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة لاستقبال المراجعين والقدرة على استيعابهم، حيث تبقى لهم الأولوية في أقسام الطوارئ، مبينا انه تم الإيعاز لأقسام الطوارئ بسرعة إدخالهم على مدار الساعة، مشيرا إلى انها مسؤولية الوزارة ولن تتخلى عنها. وحول الافتتاح، أكد الوزير العوضي استكمال منظومة مستشفى جابر عبر افتتاح مركز الإصابات وجراحات الطوارئ الذي يعد من المراكز الفريدة من نوعها وفي تخصصها في المنطقة وذلك ضمن استراتيجية وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين، مبينا انه يضم أكثر من 100 سرير بواقع 50 سريرا للأجنحة و50 للعنايات المركزة، بالإضافة إلى 3 عنايات مركزة متخصصة و8 غرف عمليات ومختبر متكامل وجهاز رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وأجهزة أخرى، إلى جانب مركز للأبحاث وتدريب الأطباء وقسم للطوارئ ومهبط للطائرات العمودية.

وبين ان المركز يضم 13 تخصصا من تخصصات الجراحة العامة والعظام والمخ والأعصاب والمسالك البولية والأوعية الدموية والأطفال، وذلك لاستقبال المرضى بصفة عاجلة، لافتا إلى انه يستقبل جميع الإصابات من الكويت وينضم إلى المباني الأخرى المتصلة بمستشفى جابر الذي يضم 1200 سرير الآن.

وأشار إلى ان مركز الإصابات بدأ العمل، وقد استقبل خمس حالات، لافتا إلى ان المركز يضم فريقا يعمل على مدار 24 ساعة من الكوادر الوطنية المتخصصة، وذلك من مرحلة الاستقبال إلى التأهيل، مشيرا إلى ان هناك طابقا كاملا لتأهيل المريض، معربا عن أمله في حصول المركز على الاعتراف الدولي وقد بدأنا في ذلك، لافتا إلى ان الاعتراف يعني الجودة في تقديم الخدمات الطبية.

وكشف الوزير العوضي عن انضمام 130 ممرضة إلى الخدمة الصحية وخلال أسبوعين ستنضم 200 ممرضة أخرى ليصبح العدد الإجمالي للهيئة التمريضية التي انضمت للخدمة من بداية السنة 2300 ممرض وممرضة، كما ينضم 40 طبيبا سيتم نقلهم إلى مستشفى جابر ومركز الإصابات.

وأشار إلى الالتزام بالوقت الزمني لتنفيذ المركز، مثمنا دور الإدارات المعنية في الوزارة وإدارة مستشفى جابر والأطباء الوطنيين ورؤساء الأقسام في مستشفى جابر والهيئة التمريضية والفنية، معربا عن فخره بوجود مستشفى مثل مستشفى جابر في الكويت الذي يعد بمنزلة أيقونة من ناحية المبنى وما يضمه من أجهزة طبية فريدة من نوعها، بالإضافة إلى الكوادر الطبية الوطنية.

وأشار إلى أن هناك 4 أجنحة في مستشفى جابر سيتم تشغيلها بطاقة استيعابية أكثر من 100 سرير إلى جانب العنايات المركزة للقلب والتي يجري العمل على قدم وساق لاستكمال تشغيلها.

وكشف الوزير العوضي عن انه جار استكمال افتتاح مباني مستشفى العدان، بالإضافة إلى غيرها من المنشآت الأخرى، مؤكدا ان الوزارة تعمل ضمن فريق متكامل وخطة استراتيجية موضوعة.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل وفق ثلاث خطط مرتبطة بفترات زمنية محددة منها خطة 100 يوم عمل وتم استكمال أكثر من 96% منها ضمن توجيهات مجلس الوزراء وهناك خطة عمل الحكومة وتعمل على مدى 4 سنوات وهناك خطة التنمية 2035 وجميعها تعمل بالتوازي، لافتا إلى أنها تتضمن كل ما يخص المنشآت وتوفير أحدث الأجهزة الطبية والكوادر الطبية والتمريضية، لافتا إلى ان هناك نقصا عالميا في الهيئات التمريضية إلا ان الوزارة تستقطب أسبوعيا لا يقل عن 500 ممرضة وتوزيعهم على المنظومة الصحية، بالإضافة إلى اعتماد الكوادر الطبية تمهيدا لوصولهم.