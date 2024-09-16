يوسف كاظم إنجاز أكثر من 60 مليون خدمة ومعاملة عبر سهل في 3 أعوام

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم إنجاز أكثر من 60 مليون خدمة ومعاملة تم تنفيذها إلكترونيا من قبل أكثر من 2.3 مليون مستخدم مباشرة عبر التطبيق خلال ثلاثة أعوام من انطلاقته.

وكشف كاظم في تصريح لـ «كونا» عن أبرز الإحصائيات الخاصة التي حققها التطبيق، إذ تم إنجاز أكثر من 60 مليون خدمة ومعاملة إلكترونيا على مستوى الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها من خلاله والبالغ عددها اليوم 37 جهة.

وقال إن عدد مستخدمي التطبيق تجاوز حاليا 2.3 مليون مستخدم على مختلف أنظمة الأجهزة الذكية يمكنهم استخدام التطبيق لتنفيذ معاملاتهم والاستفادة من خدماته الإلكترونية داخل دولة الكويت وخارجها.

وأفاد بأن عدد الخدمات الإلكترونية الحكومية المتاحة عبر تطبيق «سهل» ارتفع إلى أكثر من 400 خدمة تقدمها الجهات الحكومية في حين كان عددها 123 خدمة عند انطلاقة وتدشين التطبيق رسميا في 15 سبتمبر 2021.

وأكد كاظم أن ثقة القيادة السياسية في حتمية صنع رفاهية رقمية للمواطن الكويتي انعكست من خلال التوجيهات والدعم الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله ومساعي سموه للمضي قدما في تنفيذ رؤى الحكومة على أرض الواقع وكذلك متابعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر التي تركز على ضرورة تمكين الجهات العامة رقميا وتطوير آليات العمل وفق تطلعات المواطنين «وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق نجاحات وإنجازات مهمة في طريق التحول الرقمي وتحقيق قفزات واسعة في منظومة تنفيذ المعاملات الحكومية».

وأشاد كاظم بجميع جهود فريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) وجميع الفرق العاملة في مختلف الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها الإلكترونية من خلاله والتي تسعى لتطوير آلية إتاحة الخدمات والمعاملات الرسمية الحكومية بشكل يعزز من تجربة المستخدمين بإحداث تغيير ملموس ويسهم في تطوير آليات العمل الحكومي بالاعتماد على التقنيات الرقمية.