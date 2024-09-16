يوسف كاظم إنجاز أكثر من 60 مليون خدمة ومعاملة عبر سهل في 3 أعوام

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم إنجاز أكثر من 60 مليون خدمة ومعاملة تم تنفيذها إلكترونيا من قبل أكثر من 2.3 مليون مستخدم مباشرة عبر التطبيق خلال ثلاثة أعوام من انطلاقته.
وكشف كاظم في تصريح لـ «كونا» عن أبرز الإحصائيات الخاصة التي حققها التطبيق، إذ تم إنجاز أكثر من 60 مليون خدمة ومعاملة إلكترونيا على مستوى الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها من خلاله والبالغ عددها اليوم 37 جهة.
وقال إن عدد مستخدمي التطبيق تجاوز حاليا 2.3 مليون مستخدم على مختلف أنظمة الأجهزة الذكية يمكنهم استخدام التطبيق لتنفيذ معاملاتهم والاستفادة من خدماته الإلكترونية داخل دولة الكويت وخارجها.
وأفاد بأن عدد الخدمات الإلكترونية الحكومية المتاحة عبر تطبيق «سهل» ارتفع إلى أكثر من 400 خدمة تقدمها الجهات الحكومية في حين كان عددها 123 خدمة عند انطلاقة وتدشين التطبيق رسميا في 15 سبتمبر 2021.
وأكد كاظم أن ثقة القيادة السياسية في حتمية صنع رفاهية رقمية للمواطن الكويتي انعكست من خلال التوجيهات والدعم الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله ومساعي سموه للمضي قدما في تنفيذ رؤى الحكومة على أرض الواقع وكذلك متابعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر التي تركز على ضرورة تمكين الجهات العامة رقميا وتطوير آليات العمل وفق تطلعات المواطنين «وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق نجاحات وإنجازات مهمة في طريق التحول الرقمي وتحقيق قفزات واسعة في منظومة تنفيذ المعاملات الحكومية».
وأشاد كاظم بجميع جهود فريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) وجميع الفرق العاملة في مختلف الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها الإلكترونية من خلاله والتي تسعى لتطوير آلية إتاحة الخدمات والمعاملات الرسمية الحكومية بشكل يعزز من تجربة المستخدمين بإحداث تغيير ملموس ويسهم في تطوير آليات العمل الحكومي بالاعتماد على التقنيات الرقمية.
MENAFN16092024000130011022ID1108679587
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.