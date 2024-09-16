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عجلون.. تجدد المطالب بإنشاء مركز استشفائي والاهتمام بالسياحة العلاجية

9/16/2024 3:05:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- جدد ناشطون واختصاصيون دعواتهم لاستثمار الطبيعة الجميلة والتأملية في محافظة عجلون بإنشاء مركز علاجي واستشفائي، مؤكدين أنه سيساهم في المزيد من انتعاش الحركة السياحية، ويشكل قيمة مضافة للمجتمع المحلي.
وقالوا، إن السياحة العلاجية في عجلون ما تزال دون المطلوب، رغم أنها تتناسب بشكل كبير مع طبيعة المحافظة الجميلة، ما يستدعي إنشاء مركز علاجي خاص للمدمنين، وتعزيز ذلك باعتماد قسم لزراعة الشبكات في مستشفى الإيمان الحكومي بمبناه الحديث والملائم، بحيث يخدم شمال المملكة.
ووصف الناشط والمختص بعلم النفس عبدالحميد بني نصر، إنشاء مركز علاجي للمدمنين وقسم مختص لزراعة الشبكات بمستشفى الإيمان بالمشروعين الحيويين اللذين سيساهمان بشكل كبير في زيادة أعداد القادمين للمحافظة، وإطالة مدة إقامتهم، وبالتالي إفادة المجتمع المحلي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أهمية إدراجهما ضمن الفرص الاستثمارية المقترحة على المخطط الشمولي لعجلون.
وكان المشاركون في ندوة حوارية نظمتها مختبرات عجلون الطبية بعنوان "السياحة العلاجية في عجلون واقع وتحديات" في رمضان الماضي، أوصوا بضرورة عمل خريطة للسياحة العلاجية في المحافظة، والتوسع في المسارات السياحية نظرا للفوائد الصحية التي تقدمها، وتخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة لإقامة مشاريع السياحة العلاجية عليها من خلال عقد اتفاقيات مشروطة مع مستثمرين، وإنشاء حاضنة في المحافظة لتدريب خريجي الجامعات في التخصصات الطبية لإعدادهم لسوق العمل.
وقال الدكتور علي الفريحات، إنه لا بد من استحداث وحدة للقسطرة في مستشفى الإيمان لخدمة المحافظة وزوارها، مشيرا إلى أن طبيعة المحافظة الجميلة تؤهلها لإنشاء مركز علاجي متخصص لمعالجة المدمنين، مؤكدا أن الخدمات الصحية في المحافظة على درجة عالية من التميز بوجود مستشفى حديث ومتطور يضم مختلف التخصصات والمختبرات والعيادات. كما لفت إلى أهمية وجود مراكز طبية متخصصة يساهم فيها القطاع الخاص.
أما الناشط الدكتور علي المومني، فبين من جهته، أن حجم الإنفاق على السياحة العلاجية في محافظة عجلون بحسب إحصاءات عام 2022 على العيادات والمستشفيات والمختبرات الخاصة بلغ مليوناً و293 ألف دينار، مؤكدا أن الفرص الاستثمارية الأكبر للمشاريع الطبية تتمثل في إبرام عقود مع شركات التأمين في مجالات الرعاية الصحية والعلاجية والدوائية والرعاية الشخصية، لافتا إلى أن الأرباح من بيع الأدوية والمستلزمات الطبية أكبر من أي عوائد أخرى، وأن الرعاية الصحية من أهم الخدمات التي يحتاجها الإنسان حيث إنها الأقل تأثرا بالفقر.
وأكد الدكتور خالد الشلول، أهمية تسليط الضوء على جانب السياحة العلاجية في محافظة مثل عجلون، نظرا لما تتمتع به من ميزات قل نظيرها في محافظات أخرى، لافتا إلى الفرص التنموية المتاحة في المحافظة وشروط إقامة مستشفيات ومنتجعات علاجية، وداعيا كذلك، إلى تذليل أي عقبات أمام المستثمر في هذا القطاع نظرا للفرص والميزات الممكن توفيرها لمثل هذا النوع من السياحة، التي باتت تحتل أهمية كبيرة.
من جانبه، قال رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة، إن إطلاق مبادرة "عجلون أكسجين الأردن" جاء بهدف استغلال ميزات عجلون السياحية والزراعية والحفاظ على البيئة لتبقى المتنفس الحقيقي للزوار، مؤكدا أن المبادرة التي أطلقتها الجامعة العام الماضي جاءت في نطاق تعزيز الوعي البيئي والتنموي والمحافظة على البيئة المستدامة من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع تهدف إلى المساعدة في التنمية الشاملة في محافظة عجلون والوطن بأكمله.
إلى ذلك، أشار مدير سياحة المحافظة فراس الخطاطبة إلى ميزات المحافظة السياحية والبيئية والطبيعية والتاريخية والتراثية، إضافة إلى أنماط السياحة المختلفة التي تشجع على إقامة مرافق ومنتجات سياحية علاجية وصحية وتأملية للاستمتاع بالطبيعة.
وأكد، أن عدد الزوار السنوي لعجلون يتجاوز 2.5 مليون زائر، مما يشجع على إقامة مرافق سياحية علاجية، مشيرا إلى الخطة التي تعمل عليها المديرية في مجال تطوير هذا القطاع ضمن رؤية واستراتيجية وزارة السياحة، مبينا أن هناك عشرات المنشآت السياحية المرخصة التي تعمل بشكل جيد.
كما أكد الخطاطبة، الاستعداد التام للتعاون مع أي جهة أو مستثمرين بهدف الاستفادة من طبيعة المحافظة وغاباتها الجميلة وإيجاد مشاريع استشفائية وعلاجية، تضاف إلى عشرات المبادرات الملكية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية لتطوير المحافظة.
وأضاف، أن المحافظة مقبلة على نهضة تنموية غير مسبوقة، مما يتطلب من الجميع الإرادة والعزيمة والعمل بروح الفريق، لافتا إلى مشروع التلفريك الذي جاء تحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في عجلون، وما صاحب تشغيله من زيادة إقبال الزوار على المحافظة محليا وإقليميا ودوليا للتمتع بميزاتها النسبية. وأكد أن مشروع التلفريك يعتبر نواة للتطوير السياحي في محافظة عجلون، وسيساهم في تنمية الواقع الاستثماري والاقتصادي، خصوصا وأن عجلون تتميز بميزات نسبية وتنافسية جاذبة للمستثمرين، خاصة في القطاع السياحي والغذائي والعلاجي.
يُشار إلى أن وزارة الاستثمار أطلقت 6 فرص استثمارية جديدة في عجلون عبر المنصة الإلكترونية (invest) في القطاع السياحي والصناعات الغذائية، بحجم استثمار كلي يبلغ حوالي 61 مليون دولار. وستقوم الوزارة بالترويج لهذه الفرص من خلال استهداف مستثمرين محتملين لتوجيههم نحوها، مبينا أن الفرص الاستثمارية شملت مشروع إقامة القرية السياحية، ومشروع إعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي، ومشروع إقامة منتزه عجلون الوطني، ومشروع منتجع عجلون العلاجي، أما الفرص الاستثمارية الأخرى فكانت من نصيب قطاع الصناعات الغذائية لتشمل مشروع إقامة مزرعة نموذجية، ومشروع أكاديمية الطهي.

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