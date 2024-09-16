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ميزانية مجلس العقبة.. الحصة الأعلى لقطاع التربية ومخصصات الصحة تتراجع

9/16/2024 3:05:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- خصص مجلس محافظة العقبة الحصة الأكبر من ميزانية العام 2025 التي بلغت 9.281 مليون دينار، لثلاثة قطاعات مهمة ورئيسة ذات أولوية قصوى في المحافظة، من أبرزها قطاع التربية والتعليم الذي احتل المركز الأول في سلم أولويات الميزانية بنسبة 18 %، فيما جاء قطاع الإدارة المحلية في المرتبة الثانية بنسبة 17 %، بينما حل قطاع الأشغال في المركز الثالث بنسبة 12 %.
وأقر المجلس ميزانية العام 2025 بعد دراسة مستفيضة مع مختلف الجهات الحكومية في الوزارات المختلفة لتحديد الاحتياجات التنموية، إذ أظهرت الدراسة أن قطاع التربية والتعليم هو الأولوية، حيث سيتم إنشاء مدارس وغرف صفية وإعادة التأهيل والصيانة في قصبة العقبة والأطراف، مثل القويرة، إلى جانب قضاء وادي عربة، حيث وخصص لهذا القطاع 1.714 مليون دينار.
كما تم التركيز في ميزانية المجلس، على الاحتياجات التنموية الملحة، مثل مساعدة البلديات في شراء آليات جديدة وتنفيذ برامجها ومشاريعها، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، وخصص للبلديات 1.611 مليون دينار، بالإضافة إلى قطاع الأشغال، ويتضمن فتح وتعبيد وصيانة الطرق الخارجية، وخصص له 1.180 مليون دينار، نظراً لأهمية العقبة كونها الواجهة البحرية الوحيدة للمملكة.
في المقابل، تراجع القطاع الصحي إلى المرتبة العاشرة في الميزانية للعام المقبل بعدما كان في سلم أولويات المجلس.
وأكد رئيس مجلس محافظة العقبة، حرب العويضات، أن "المجلس يعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتقليص الفجوة التنموية بين الأطراف والمدن"، مشيراً إلى "أهمية العلاقة التشاركية بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة".
وأكد العويضات، "أهمية التنسيق مع مختلف الجهات لوضع الأولويات للمشاريع المنفذة من قبل المجلس، بما يسهم في تحقيق التكاملية في العمل وخدمة مصلحة المواطنين في محافظة العقبة".
كما أكد، أن "إقرار الموازنة للعام 2024، رغم محدوديتها، أسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة دون أي تأخير"، مشيرا إلى "استمرار التنسيق مع الوزارات والدوائر المعنية لضمان تنفيذ هذه المشاريع، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات والتنمية في المحافظة".
وبيّن العويضات، أن "المجلس أخذ وقتاً كافياً لدراسة المشاريع وتحليلها بالتشاور مع الجهات المعنية، وضمان انعكاسها إيجاباً على المواطنين، ذلك أن الموازنة غطت أكثر من 23 قطاعاً، مع التركيز على قطاعات الأشغال والإدارة المحلية والتربية والتعليم والمياه والشباب والأوقاف والصحة والزراعة والتنمية الاجتماعية".
ووفق المواطن محمد المومني، فإن "مجلس محافظة العقبة تبنى مشاريع متنوعة خلال السنوات الأربع الماضية وقلص الفجوة التنموية في المحافظة، خاصة في الأطراف"، مطالبا بالاهتمام بمنطقتي وادي رم والديسة، وإيجاد حاضنات أعمال للأسر في تلك المناطق بالتعاون مع جهات وجمعيات تعاونية وخيرية للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
من جانبه، أشاد المواطن عبد الله الرياطي، بالخطوات التي يتبعها المجلس، مؤكداً أن "هذه المشاريع تبعث على التفاؤل، خاصة في ما يتعلق بالقطاع الصحي وبناء المراكز الصحية في مختلف مناطق المحافظة".
وأضاف الرياطي، أن "إنشاء مركز الخامسة الصحي ساهم في تخفيف الضغط على المراكز الأخرى في المدينة، بالإضافة إلى بناء عدد من المدارس، مما ساعد في الحد من اكتظاظ الغرف الصفية"، مطالبا في الوقت ذاته بإيلاء اهتمام خاص بالحدائق العامة والمساحات الخضراء، كونها المتنفس الوحيد في المناطق السكنية، وذلك بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
إلى ذلك، أشارت المواطنة مي الرواشدة، إلى "أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس المحافظة ووزارة التربية والتعليم لافتتاح فرع لتدريب وتأهيل المعلمين في العقبة، لخدمة سكانها ومعلميها"، موضحة، أن "الوزارة تقوم بتنسيب المعلمين للتدريب في محافظات الكرك أو عمان أو إربد لمدة سنة، وأن إنشاء هذا الفرع سيخدم محافظة العقبة ومعان، ويقلل من التكاليف المادية على المتدربين الذين هم في حاجة للعمل".

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