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الكرك.. ثروة حيوانية كبيرة يقابلها سوقان للمواشي بلا خدمات أساسية

9/16/2024 3:05:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك- رغم أن وجود الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها من الأغنام والماعز والأبقار والجمال في محافظة الكرك يعد كبيرا، مع ازدياد الاهتمام بتربية المواشي إلا أن ذلك لم يؤد إلى وجود أسواق مناسبة للمواشي، خصوصاً في مناطق البادية شرقي المحافظة باعتبارها السوق الرئيسي.
وتقدر إحصاءات رسمية حجم الثروة الحيوانية في محافظة الكرك بنحو 450 ألف رأس من جميع الأنواع، وأغلبها الأغنام.
في المقابل، يوجد فعليا سوقان للمواشي حالياً، وهما سوقان شعبيان متواضعان يعانيان من تردي حالتهما وفقدانهما لأبسط الاحتياجات، ويقعان في مناطق عشوائية، الأول في منطقة زحوم شرقي مدينة الكرك على قارعة الطريق، والثاني في بلدة القطرانة ويخدم مختلف مناطق البادية في محافظة الكرك.
ويؤكد مربو ماشية وتجار أنه "رغم ضخامة حجم الثروة الحيوانية في الكرك التي تصل إلى حوالي نصف مليون رأس في مواسم الربيع والصيف، ووجود تجارة كبيرة وواسعة للمواشي في المحافظة، إلا أنه لا يوجد سوق رسمي للمواشي، حيث يضطر التجار ومربو الماشية إلى ممارسة عمليات البيع والشراء في منطقة قريبة من مسلخ البلدية وسط غياب أبسط الاحتياجات مثل الطبيب البيطري وغيرها من احتياجات زبائن السوق من المواطنين والتجار والمربين والمزارعين".
ويقع سوق مواشي الكرك، الذي يتواجد فيه المئات من التجار ومربي المواشي منذ ساعات الفجر الأولى يومياً، على طريق فرعي محاذ لطريق الكرك القطرانة التي تربط المحافظة بالعاصمة عمان، قرب مسلخ البلدية القديم.
ويطالب التجار ومربو الماشية بضرورة اعتماد السوق وتوفير الخدمات الأساسية له، حيث تغيب عن السوق حظائر المواشي والمرافق الصحية ومياه الشرب للمواشي، بالإضافة إلى المراقبة البيطرية المفترض وجودها، ويؤكدون أن سوق تجارة المواشي في الكرك كبير بسبب وجود أعداد كبيرة من الماشية، والتي تصل إلى حوالي نصف مليون رأس في فترات الربيع والصيف، حيث تتوافد أعداد إضافية من المواشي للاستفادة من موسم الربيع وحصاد المحاصيل الحقلية في الكرك.
ويعاني مربو وتجار المواشي من مختلف مناطق محافظة الكرك، من افتقار السوق لأدنى متطلبات العمل، حيث يضطرون إلى التوقف وسط الطريق العام المار بالمنطقة، مع ما يرافق ذلك من فوضى وإرباك لعمليات البيع والشراء، إذ لا يمكن اعتبار هذا المكان سوقاً لغياب متطلبات العمل الأساسية فيه، ما يدفع الكثير من مربي المواشي إلى جلب التجار إلى حظائرهم في مناطق سكنهم بدلا من نقل مواشيهم إلى السوق.
ووفق مربي المواشي علي الضمور، فإن "السوق يفتقر إلى المرافق الخدمية، والساحة التي خصصتها البلدية سابقاً لتكون سوقاً للمواشي، لا يوجد فيها أي مرافق ولا تستخدم على الإطلاق من قبل التجار وأصحاب المواشي"، موضحا، أن "الساحة ضيقة ولا تستوعب كل المواشي التي ترد إلى السوق يومياً".
وأضاف الضمور، أن "السوق يخلو أيضا من المرافق الصحية، ومياه الشرب وسقاية المواشي أو أي مرافق تحتاجها أسواق المواشي كما هو معروف، خصوصا الحظائر التي يحتاجها المربون في موسم الأمطار لتجنب نقل المواشي طوال الوقت".
كما أكد، "ضرورة توفير مظلات للمشترين في فصلي الصيف والشتاء"، مشيرا إلى أن "البلدية وفرت حظائر صغيرة لا تستوعب الأعداد الكبيرة من المواشي التي ترد يومياً إلى السوق، بالإضافة إلى ضيق الساحة وغياب الخدمات الأخرى".
وقال تاجر المواشي أحمد أبو سمرة، إن "طريقة وضع المواشي في السوق داخل المركبات أو تركها في الشارع ليست مناسبة"، مؤكدا أن "جميع الأسواق الخاصة بالمواشي في مختلف مناطق المملكة توجد فيها حظائر ومعالف ومياه لسقاية المواشي أثناء تواجدها في السوق، وحتى لبقائها لليوم التالي إذا كان المربي بعيداً عن مكان سكنه".
ولفت أبو سمرة، إلى أن "غياب الرقابة البيطرية الرسمية عن السوق يؤثر على عملية البيع والشراء، حيث تحدث في بعض الأحيان مشاجرات من قبل أشخاص لا علاقة لهم بعمليات بيع وشراء المواشي، لا سيما أن السوق بات يشهد بيع بضائع أخرى لا علاقة لها بالمواشي"، مؤكدا أن "غياب الرقابة البيطرية أدى إلى وجود بعض الأشخاص الذين يقومون بفحص المواشي للمربين والتجار أثناء عملية البيع دون أي معرفة علمية".
أما المواطن عمير علاوي، فقال، إن "المواطنين يضطرون أحيانا إلى الذهاب إلى سوق المواشي، كونه قريبا من مسلخ البلدية لشراء الذبائح، خصوصا في أوقات الأضاحي"، مشيرا إلى أن "السوق الحالي للمواشي يفتقر لأبسط المرافق والاحتياجات، مما يجعل المواطنين يعانون من التواجد فيه بسبب الأوساخ وغياب الخدمات، وذلك وسط غياب الرقابة الرسمية على العمليات التي تتم داخل السوق وعدم تلقي شكاوى المواطنين".
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك، المهندس محمد المعايطة، أن "البلدية نقلت مسلخ البلدية إلى موقعه الحالي قبل سنوات، ونقلت معه سوق المواشي العشوائي القديم"، لافتا إلى أن "البلدية عملت في الفترة الأخيرة على إنشاء ساحة واسعة قرب مسلخ البلدية لتكون سوقاً للمواشي، إلا أن التجار ومربي المواشي يرفضون استخدامها، رغم توفير البلدية مظلات ومرافق خدمية في المنطقة، لكن حتى الآن لا يتم استخدامها".
وشدد المعايطة، على أن "التجار ومربي المواشي الحاليين يفضلون البقاء في السوق الحالي المتواجد في أحد الشوارع الفرعية، رغم أنها غير ملائمة لتكون سوقاً للمواشي"، مؤكدا، أن "البلدية، بعد إنشاء المسلخ الجديد الحديث والذي تقوم البلدية حالياً بصيانته للبدء بعمليات الذبح الآلية، ستعمل بالتوازي مع افتتاح المسلخ على تنظيم سوق المواشي".

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