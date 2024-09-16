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المفلح يتحدث عن دور الإعلان في بناء الهوية المؤسسية

9/16/2024 3:04:18 PM
(MENAFN- Al Watan) استضافت غرفة الخرج في أحديتها المستشار الإعلامي الدكتور طلال مشعان المفلح للحديث عن دور الاعلان في بناء الهوية المؤسسية وتعزيز العلاقات العامة ، وذلك بحضور أمين عام غرفة الخرج ماجد الحمدي وعدد من رواد الاعمال والاعلاميين والمهتمين بالمجال .
انطلق اللقاء الذي أدار حواره المستشار الاعلامي بغرفة الخرج سعود الضحوك بالتعريف بضيف اللقاء ، حيث كان مسؤول الإعلام الخاص لسمو ولي العهد سابقا ، مستشارا في الرصد الإعلامي بعدد من الجهات الرسمية ، وعضو لجان حكومية عليا، وشريك مؤسس لشركة Media1، ومؤسس ورئيس المبادرة الوطنية للتنمية المستدامة، وعضو تدريس متعاون بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية .
ثم تحدث عن بناء الهوية وتعزيز دور العلاقات العامة ، وكيفية صياغة الهوية كهدف ورسالة ورؤية ، واستراتيجيات الإعلان المؤسسي ، كما تطرق لدور السرد القصصي في الإعلان ، معرجا على التواصل الفعال عبر الإعلانات ، وساق الكثير من التجارب الإعلانية سواء على المستوى الشخصي أو المحلي .
وضرب د.المفلح مثالاً في الحديث عن دور القصة والسرد والخبر المتجدد بالتجربة الأخيرة لهيئة الترفيه والتي يقودها معالي المستشار تركي آل الشيخ في نقل ثلاث طائرات مدنية من جدة للرياض ، ووصف التجربة والحملة بالناجحة وعلى أعلى الأصعدة ، ومعززاً للكثير من القيم الوطنية والسياحية في اطلاع المتابع على أنحاء ومدن المملكة ، ونشر عادات المجتمع السعودي الكريم ، وإظهار مدى الأمن والإستقرار الذي تعيشه هذه الدولة مترامية الأطراف ، ومؤكداً المستوى التي وصلت إليه الطرق التي لم تعد تحمل السيارات والشاحنات بل حتى الطائرات وغيرها من القيم التي أوصلتها الحملة الرائجة حاليا .
وفي ختام اللقاء قدّم الأمين العام درعاً تذكارياً للضيف مقدماً شكر له على دعمه لأحدية الغرفة بالحضور وتقديم معلومات وخبرة نوعية ، وذكر أن هذا الإهتمام بالطرح الثقافي والأدبي والإعلامي والرياضي لا يقل أهمية عن صلب تخصص الغرف وهو ريادة الأعمال والمال ، مثمناً دور مجلس الإدارة برئاسة المهندس عبدالعزيز الشريف وأعضاء المجلس ، متمنياً التوفيق والسداد لأهداف وخطط الغرفة .

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