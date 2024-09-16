المفلح يتحدث عن دور الإعلان في بناء الهوية المؤسسية

(MENAFN
- Al Watan)
استضافت غرفة الخرج في أحديتها المستشار الإعلامي الدكتور طلال مشعان المفلح للحديث عن دور الاعلان في بناء الهوية المؤسسية وتعزيز العلاقات العامة ، وذلك بحضور أمين عام غرفة الخرج ماجد الحمدي وعدد من رواد الاعمال والاعلاميين والمهتمين بالمجال .
انطلق اللقاء الذي أدار حواره المستشار الاعلامي بغرفة الخرج سعود الضحوك بالتعريف بضيف اللقاء ، حيث كان مسؤول الإعلام الخاص لسمو ولي العهد
سابقا ، مستشارا في الرصد الإعلامي بعدد من الجهات الرسمية ، وعضو لجان حكومية عليا، وشريك مؤسس لشركة Media1، ومؤسس ورئيس المبادرة الوطنية للتنمية المستدامة، وعضو تدريس متعاون بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية .
ثم تحدث عن بناء الهوية وتعزيز دور العلاقات العامة ، وكيفية صياغة الهوية كهدف ورسالة ورؤية ، واستراتيجيات الإعلان المؤسسي ، كما تطرق لدور السرد القصصي في الإعلان ، معرجا على التواصل الفعال عبر الإعلانات ، وساق الكثير من التجارب الإعلانية سواء على المستوى الشخصي أو المحلي .
وضرب د.المفلح مثالاً في الحديث عن دور القصة والسرد والخبر المتجدد بالتجربة الأخيرة لهيئة الترفيه والتي يقودها معالي المستشار تركي آل الشيخ في نقل ثلاث طائرات مدنية من جدة للرياض ، ووصف التجربة والحملة بالناجحة وعلى أعلى الأصعدة ، ومعززاً للكثير من القيم الوطنية والسياحية في اطلاع المتابع على أنحاء ومدن المملكة ، ونشر عادات المجتمع السعودي الكريم ، وإظهار مدى الأمن والإستقرار الذي تعيشه هذه الدولة مترامية الأطراف ، ومؤكداً المستوى التي وصلت إليه الطرق التي لم تعد تحمل السيارات والشاحنات بل حتى الطائرات وغيرها من القيم التي أوصلتها الحملة الرائجة حاليا .
وفي ختام اللقاء قدّم الأمين العام درعاً تذكارياً للضيف مقدماً شكر له على دعمه لأحدية الغرفة بالحضور وتقديم معلومات وخبرة نوعية ، وذكر أن هذا الإهتمام بالطرح الثقافي والأدبي والإعلامي والرياضي لا يقل أهمية عن صلب تخصص الغرف وهو ريادة الأعمال والمال ، مثمناً دور مجلس الإدارة برئاسة المهندس عبدالعزيز الشريف وأعضاء المجلس ، متمنياً التوفيق والسداد لأهداف وخطط الغرفة .
MENAFN16092024000089011017ID1108679489
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.