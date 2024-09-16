شركة Belkin تعيد تقديم Invisiglass: حماية موثوقة للشاشة، مصنوعة الآن من الزجاج المعاد تدويره

MENAFN - AETOSWire) أعلنت Belkin ، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية منذ 40 عامًا، اليوم عن مجموعة حماية الشاشة InvisiGlass التي أعيد تصورها، والمصنوعة من زجاج معاد تدويره معتمد. مجموعة حماية الشاشة InvisiGlass متاحة الآن على belkin لهواتف 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.

تم Belkin InvisiGlass من مواد زجاجية تم جمعها وإعادة تدويرها أثناء عملية التصنيع، وهي معتمدة من المعيار العالمي لإعادة التدوير (GRS)، وتم اختبارها بدقة لضمان الجودة الممتازة والمتانة والموثوقية والشفافية التي تشتهر بها العلامة التجارية.

بفضل تقنية التبادل الأيوني، فإن واقيات الشاشة InvisiGlass أكثر متانة بنسبة 62%2 مقارنة بواقيات الشاشة المصنوعة من الزجاج المقسى دون إضافة سُمك أو وزن لتوفير أفضل حماية في فئتها مع الحفاظ على المظهر والشكل الطبيعي للجهاز.

تتضمن مجموعة ScreenForceTM InvisiGlass ما يلي:



InvisiGlass – 29.99 دولارًا أمريكيًا – يُعد واقي InvisiGlass الجديد ترقية لمادة InvisiGlass Ultra الأصلية االتي تم تقديمها في عام 2017. النسخة الجديدة مصنوعة من الزجاج المعاد تدويره، ومع ذلك تظل ناعمة الملمس ورقيقة للغاية، مما يحافظ على حساسية الشاشة اللمسية.

InvisiGlass مزود بفلتر الضوء الأزر – 34.99 دولارًا أمريكيًا – يتميز بتقنية تقليل الضوء الأزرق الرائدة في الصناعة من Eyesafe لتصفية 60% من الضوء الأزرق3. تم تصميمه لدعم راحة العين للاستمتاع بوقت شاشة أكثر، سواء أثناء العمل أو القراءة أو البث. InvisiGlass Privacy – 34.99 دولارًا أمريكيًا – صمم مزودًا بفلتر خصوصية إضافي للحفاظ على رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب والنصوص والصور محمية من أعين المتطفلين. إنه الحل المثالي للعمل على المستندات الحساسة أو المعاملات المصرفية عبر الإنترنت أو ببساطة تصفح الويب أو وسائل التواصل الاجتماعي.



تتوفر واقيات الشاشة Belkin InvisiGlass في عبوات4 معاد تدويرها بنسبة 100% باستخدام ورق معتمد من مجلس رعاية الغابات. تحتوي العبوة على قطعة قماش للتنظيف وملصق لإزالة الغبار لمنع فقاعات الهواء ولسان مسطح لسهولة المحاذاة الحاصل على براءة اختراع لمحاذاة خالية من العيوب وتطبيق مضمون.

لمزيد من المعلومات حول Belkin InvisiGlass، راجع هنا:

الأسعار والتوفر

تتوفر مجموعة واقيات الشاشة InvisiGlass من Belkin لمجموعة iPhone 16 الجديدة على belkin اليوم بسعر 29.99 دولارًا أمريكيًا - 34.99 دولارًا أمريكيًا وستتوفر قريبًا لدى كبار تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم.

مجموعة الوسائط متاحة للتنزيل من هنا .

نبذة عن شركة Belkin

‏Belkin هي شركة رائدة في مجال الملحقات ومقرها كاليفورنيا، تقدم منتجات تتعلق بالطاقة والحماية والإنتاجية والاتصال ومنتجات صوتية حائزة على جوائز على مدار الـ 40 عامًا الماضية. تم تصميم منتجاتها وهندستها في جنوب كاليفورنيا وبيعها في أكثر من 100 دولة حول العالم، وقد حافظت شركة Belkin على تركيزها الثابت على البحث والتطوير والمجتمع والتعليم والاستدامة، والأكثر أهمية من ذلك، الأشخاص الذين تقدم لهم الخدمات. من بدايات متواضعة في مرآب سيارات في جنوب كاليفورنيا في الثمانينيات إلى شركة تكنولوجيا عالمية متنوعة اليوم، ستظل Belkin إلى الأبد تستلهم من الكوكب الذي نعيش عليه، والاتصال بين الناس والتكنولوجيا.

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[1] زجاج مصنوع بحد أدنى من 60% من زجاج معاد تدويره بعد الصناعة، وقد تم اعتماده من خلال معيار إعادة التدوير العالمي (GRS).

2 وفقًا للاختبارات الداخلية، يمكن أن تتحمل واقيات الشاشة ما يصل إلى 62% قوة إضافية في المتوسط مقارنةً بواقي الشاشة الزجاجي المقسّى التقليدي.

3 435-440 نانومتر

4 تتضمن المكونات البلاستيكية المعاد تدويرها لسانًا مسطحًا سهل المحاذاة، وحامل تثبيت، وغلافًا واقيًا علويًّا، وحقائب واقية.