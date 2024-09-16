شركة Belkin تعيد تقديم Invisiglass: حماية موثوقة للشاشة، مصنوعة الآن من الزجاج المعاد تدويره

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- AETOSWire) أعلنت Belkin ، العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية منذ 40 عامًا، اليوم عن مجموعة حماية الشاشة InvisiGlass التي أعيد تصورها، والمصنوعة من زجاج معاد تدويره معتمد. مجموعة حماية الشاشة InvisiGlass متاحة الآن على belkin لهواتف Iphone
16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.
تم تصنيع Belkin InvisiGlass من مواد زجاجية تم جمعها وإعادة تدويرها أثناء عملية التصنيع، وهي معتمدة من المعيار العالمي لإعادة التدوير (GRS)، وتم اختبارها بدقة لضمان الجودة الممتازة والمتانة والموثوقية والشفافية التي تشتهر بها العلامة التجارية.
بفضل تقنية التبادل الأيوني، فإن واقيات الشاشة InvisiGlass أكثر متانة بنسبة 62%2 مقارنة بواقيات الشاشة المصنوعة من الزجاج المقسى دون إضافة سُمك أو وزن لتوفير أفضل حماية في فئتها مع الحفاظ على المظهر والشكل الطبيعي للجهاز.
تتضمن مجموعة ScreenForceTM InvisiGlass ما يلي:
InvisiGlass – 29.99 دولارًا أمريكيًا – يُعد واقي InvisiGlass الجديد ترقية لمادة InvisiGlass Ultra الأصلية االتي تم تقديمها في عام 2017. النسخة الجديدة مصنوعة من الزجاج المعاد تدويره، ومع ذلك تظل ناعمة الملمس ورقيقة للغاية، مما يحافظ على حساسية الشاشة اللمسية.
InvisiGlass مزود بفلتر الضوء الأزر – 34.99 دولارًا أمريكيًا – يتميز بتقنية تقليل الضوء الأزرق الرائدة في الصناعة من Eyesafe لتصفية 60% من الضوء الأزرق3. تم تصميمه لدعم راحة العين للاستمتاع بوقت شاشة أكثر، سواء أثناء العمل أو القراءة أو البث.
InvisiGlass Privacy – 34.99 دولارًا أمريكيًا – صمم مزودًا بفلتر خصوصية إضافي للحفاظ على رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب والنصوص والصور محمية من أعين المتطفلين. إنه الحل المثالي للعمل على المستندات الحساسة أو المعاملات المصرفية عبر الإنترنت أو ببساطة تصفح الويب أو وسائل التواصل الاجتماعي.
تتوفر واقيات الشاشة Belkin InvisiGlass في عبوات4 معاد تدويرها بنسبة 100% باستخدام ورق معتمد من مجلس رعاية الغابات. تحتوي العبوة على قطعة قماش للتنظيف وملصق لإزالة الغبار لمنع فقاعات الهواء ولسان مسطح لسهولة المحاذاة الحاصل على براءة اختراع لمحاذاة خالية من العيوب وتطبيق مضمون.
لمزيد من المعلومات حول Belkin InvisiGlass، راجع هنا:
الأسعار والتوفر
تتوفر مجموعة واقيات الشاشة InvisiGlass من Belkin لمجموعة iPhone 16 الجديدة على belkin اليوم بسعر 29.99 دولارًا أمريكيًا - 34.99 دولارًا أمريكيًا وستتوفر قريبًا لدى كبار تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم.
مجموعة الوسائط متاحة للتنزيل من هنا .
نبذة عن شركة Belkin
Belkin هي شركة رائدة في مجال الملحقات ومقرها كاليفورنيا، تقدم منتجات تتعلق بالطاقة والحماية والإنتاجية والاتصال ومنتجات صوتية حائزة على جوائز على مدار الـ 40 عامًا الماضية. تم تصميم منتجاتها وهندستها في جنوب كاليفورنيا وبيعها في أكثر من 100 دولة حول العالم، وقد حافظت شركة Belkin على تركيزها الثابت على البحث والتطوير والمجتمع والتعليم والاستدامة، والأكثر أهمية من ذلك، الأشخاص الذين تقدم لهم الخدمات. من بدايات متواضعة في مرآب سيارات في جنوب كاليفورنيا في الثمانينيات إلى شركة تكنولوجيا عالمية متنوعة اليوم، ستظل Belkin إلى الأبد تستلهم من الكوكب الذي نعيش عليه، والاتصال بين الناس والتكنولوجيا.
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[1] زجاج مصنوع بحد أدنى من 60% من زجاج معاد تدويره بعد الصناعة، وقد تم اعتماده من خلال معيار إعادة التدوير العالمي (GRS).
2 وفقًا للاختبارات الداخلية، يمكن أن تتحمل واقيات الشاشة ما يصل إلى 62% قوة إضافية في المتوسط مقارنةً بواقي الشاشة الزجاجي المقسّى التقليدي.
3 435-440 نانومتر
4 تتضمن المكونات البلاستيكية المعاد تدويرها لسانًا مسطحًا سهل المحاذاة، وحامل تثبيت، وغلافًا واقيًا علويًّا، وحقائب واقية.
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