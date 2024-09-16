شركة Flatworld Solutions توسع نطاق أعمالها بافتتاح مكتب جديد في أحمد آباد بالهند.

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Flatworld Solutions الرائدة عالميًا في مجال خدمات تكنولوجيا
المعلومات (IT) والخدمات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات عن افتتاح مكتبها الجديد في أحمد آباد بالهند. يمثل هذا التوسع علامة فارقة في رحلة الشركة المستمرة منذ 18 عامًا، إذ قدمت في أثنائها خدمات تكنولوجيا المعلومات (IT) وخدمات معتمدة على تكنولوجيا المعلومات (ITES) من الدرجة الأولى لعملائها الدوليين. سيكون مكتب أحمد آباد الجديد مركز تطوير خارجي، ينصب تركيزه في البداية على خدمات تطوير الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية، على أن يلبي المتطلبات المتزايدة للعميل الرائد في لوس أنجلوس، وبهذا تبرز قدرة شركة Flatworld على إدارة مشروعات ضخمة عبر الحدود.
صرح السيد Jacob Williams، المدير التنفيذي لشركة Flatworld Solutions، قائلاً: "يعكس مكتبنا الجديد الكائن في أحمد آباد التزامنا بتوفير حلول برمجية متطورة. وإننا يحدونا بالغ الحماس إزاء الاستفادة من المواهب الفذة في المدينة التي تتوافق مع رؤيتنا المتمثلة في تقديم خدمات تكنولوجية استثنائية للعملاء العالميين."
نجحت شركة Flatworld Solutions، التي تضم بين جنباتها أكثر 3,500 موظف بارع، في تعزيز حضورها العالمي تعزيزًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين. وبوصفها شركة رائدة عالميًا في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات (IT) وعمليات الأعمال عن طريق التعاقد الخارجي، تقدم الشركة مجموعة كبيرة من الحلول، بما في ذلك حلول تطوير البرمجيات وإدارة البيانات والاستشارات التجارية. وقد نجحت شركة Flatworld في تقديم أكثر من 14 خدمة متميزة إلى أكثر من 18,000 عميل على مستوى العالم. وتجدر هنا الإشارة إلى المكتب الجديد بعد تجهيزه بالبنية التحتية الحديثة، سينطلق منفذًا مهمة تعزيز قدرات الشركة على تقديم الخدمات المتميزة والمساهمة في توفير فرص العمل المحلية، إذ إن هذا الموقع الإستراتيجي، الشهير بمنظومته المزدهرة على صعيد تكنولوجيا المعلومات (IT)، سيدعم مهمة Flatworld المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة في المشهد الرقمي السريع التطور.
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