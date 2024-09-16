شركة Flatworld Solutions توسع نطاق أعمالها بافتتاح مكتب جديد في أحمد آباد بالهند.

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Flatworld Solutions الرائدة عالميًا في مجال خدمات المعلومات (IT) والخدمات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات عن افتتاح مكتبها الجديد في أحمد آباد بالهند. يمثل هذا التوسع علامة فارقة في رحلة الشركة المستمرة منذ 18 عامًا، إذ قدمت في أثنائها خدمات تكنولوجيا المعلومات (IT) وخدمات معتمدة على تكنولوجيا المعلومات (ITES) من الدرجة الأولى لعملائها الدوليين. سيكون مكتب أحمد آباد الجديد مركز تطوير خارجي، ينصب تركيزه في البداية على خدمات تطوير الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية، على أن يلبي المتطلبات المتزايدة للعميل الرائد في لوس أنجلوس، وبهذا تبرز قدرة شركة Flatworld على إدارة مشروعات ضخمة عبر الحدود.

صرح السيد Jacob Williams، المدير التنفيذي لشركة Flatworld Solutions، قائلاً: "يعكس مكتبنا الجديد الكائن في أحمد آباد التزامنا بتوفير حلول برمجية متطورة. وإننا يحدونا بالغ الحماس إزاء الاستفادة من المواهب الفذة في المدينة التي تتوافق مع رؤيتنا المتمثلة في تقديم خدمات تكنولوجية استثنائية للعملاء العالميين."

نجحت شركة Flatworld Solutions، التي تضم بين جنباتها أكثر 3,500 موظف بارع، في تعزيز حضورها العالمي تعزيزًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين. وبوصفها شركة رائدة عالميًا في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات (IT) وعمليات الأعمال عن طريق التعاقد الخارجي، تقدم الشركة مجموعة كبيرة من الحلول، بما في ذلك حلول تطوير البرمجيات وإدارة البيانات والاستشارات التجارية. وقد نجحت شركة Flatworld في تقديم أكثر من 14 خدمة متميزة إلى أكثر من 18,000 عميل على مستوى العالم. وتجدر هنا الإشارة إلى المكتب الجديد بعد تجهيزه بالبنية التحتية الحديثة، سينطلق منفذًا مهمة تعزيز قدرات الشركة على تقديم الخدمات المتميزة والمساهمة في توفير فرص العمل المحلية، إذ إن هذا الموقع الإستراتيجي، الشهير بمنظومته المزدهرة على صعيد تكنولوجيا المعلومات (IT)، سيدعم مهمة Flatworld المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة في المشهد الرقمي السريع التطور.

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