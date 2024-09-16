Intelsat تكشف عن إستراتيجية المحطة الطرفية لتشغيل خدمات الأقمار الصناعية متعددة المدارات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--ستصبح شركة Intelsa ، مشغل إحدى أكبر شبكات الأقمار الصناعية والأرضية المتكاملة في العالم والمزود الرائد للاتصال أثناء الطيران، أول مشغل في العالم يقدم حلولًا متعددة المدارات لجميع وحدات الأعمال ذات الصلة بحلول النصف الأول من عام 2025 بفضل إستراتيجية محطة الأقمار الصناعية الجديدة التي ستوفر قدرات متقدمة واقتصادات محسنة.
قال David Wajsgras، الرئيس التنفيذي لشركة Intelsat: "تقوم Intelsat برهانات إستراتيجية على التقنيات الجديدة، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في مقدمي المحطات المبتكرة". "سيعتمد المزيد والمزيد من العملاء على ملف تعريف الموثوقية الواسع للحلول متعددة المدارات، وهو أمر أساسي لنجاحنا في المستقبل. لا يمكن لأي حل مداري واحد أن يضاهي ما تقدمه Intelsat عندما يتعلق الأمر بالأداء والمرونة والمرونة التجارية".
تتمتع شركة Intelsat بشبكة لا مثيل لها من الأقمار الصناعية الثابتة جغرافيًا بالإضافة إلى شراكاتها مع مقدمي خدمات المدار الأرضي المنخفض. مع إطلاق استراتيجية محطة جديدة وقوية، أصبحت شركة Intelsat الآن قادرة على تقديم حلول الخدمات المدارة متعددة المدارات عبر جميع القطاعات ذات الصلة بما في ذلك الطيران التجاري والتطبيقات الحكومية والتنقل.
وقال Wajsgras: "بدأت شركة Intelsat عملية تسليم محطات تشغيلية متعددة المدارات لشركات الطيران العسكرية والتجارية منذ حوالي عامين". "اليوم، تتجاوب إستراتيجيتنا متعددة المدارات مع العملاء وتتحقق من صحة نهجنا".
تتضمن إستراتيجية محطة Intelsat متعددة المدارات استثمارات أقلية مع عدد قليل من مزودي المحطات المتطورة. استثمرت Intelsat مؤخرًا في Greenerwave ومقرها باريس ووقعت اتفاقية تقنية لتطوير هوائي مبتكر قابل للتوجيه إلكترونيًا سيتم دمجه في محطات طرفية عالية الإنتاجية ومتعددة المدارات لتطبيقات الشبكات والبيانات أيضًا.
تتميز محطة Greenerwave ذات التوجيه الإلكتروني (ESA) بالتبديل السريع بين شبكات متعددة ومدارات متعددة، وستتضمن ميزات مخصصة لشركة Intelsat لتوفير موثوقية وأداء لا مثيل لهما لتجربة اتصال متميزة لعملاء النطاق العريض والتنقل والإعلام والحكومة على مستوى العالم.
وقال Wajsgras: "إن الاستثمارات الإستراتيجية مع مقدمي الخدمات الطرفية تسمح لنا بالعمل في شراكة لجلب هذه التقنيات إلى السوق بشكل أسرع مع تحقيق تغيير جذري في تجربة العملاء".
ستكون المحطة الطرفية الجديدة القابلة للتطوير متاحة كجزء من عروض الخدمة المدارة من Intelsat، والإنتاجية العالية، والاتصال الموثوق به دون القلق والمتاعب من إدارة شبكة الأقمار الصناعية. تجمع هذه المحطة الجديدة بين تشكيل الحزم المرنة وإعادة التكوين في الوقت الفعلي والاستهلاك المنخفض للطاقة. يتضمن الابتكار الرئيسي أبعادًا أصغر تتميز بمستقبلات وأجهزة إرسال متداخلة على لوحة هوائي واحدة. يمكن أن يعمل الهوائي إما كمحطة ثنائية الاتجاه أو ثنائية الاتجاه بالكامل بناءً على المتطلبات، مع تقليل حجم اللوحة بنسبة تصل إلى 50%.
حول Intelsat
يركز فريق Intelsat العالمي من المحترفين على توفير اتصالات سلسة وآمنة عبر الأقمار الصناعية للعملاء الحكوميين والمنظمات غير الحكومية والعملاء التجاريين من خلال شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المدارة. من خلال سد الفجوة الرقمية عبر تشغيل أحد أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية للاتصالات وأكثرها تقدمًا في العالم، تُمكِّن Intelsat الأشخاص وأدواتهم من التحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماوات للتواصل والتعاون والتعايش. منذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن، أصبحت الشركة "الأولى" في صناعة الأقمار الصناعية وخدمة عملائها والكوكب. بالاعتماد على إرث الابتكار والتركيز على معالجة جيل جديد من التحديات، يركز أعضاء فريق Intelsa الآن على "الابتكارات الأولى القادمة" في الفضاء حيث يعملون على إحداث تغيير جذري في هذا المجال ويقودون التحول الرقمي في الصناعة.
حول Greenerwave
Greenerwave هي تقنية صناعية عميقة تأسست في عام 2015 من قبل الباحثين Geoffroy Lerosey وMathias Fink، وهي شركة منبثقة عن معهد Langevin، وتعتمد على CNRS وESPCI-PSL (المدرسة العليا للفيزياء والكيمياء الصناعية في باريس). تتخصص شركة Greenerwave في التحكم والتوجيه بالموجات الكهرومغناطيسية، وتقوم بتصميم وتطوير، في فرنسا، تقنية ثورية تعمل على تحسين كفاءة الطاقة في المعدات بشكل جذري، مما يجعلها أكثر اقتصادا وأكثر صداقة للبيئة وأقل اعتمادًا على أشباه الموصلات. يتم تطبيق هذه التكنولوجيا الثورية في مختلف القطاعات، بدءًا من صناعة السيارات إلى الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء.
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