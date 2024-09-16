Intelsat تكشف عن إستراتيجية المحطة الطرفية لتشغيل خدمات الأقمار الصناعية متعددة المدارات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--ستصبح شركة Intelsa ، مشغل إحدى أكبر شبكات الأقمار الصناعية والأرضية المتكاملة في العالم والمزود الرائد للاتصال أثناء الطيران، أول مشغل في العالم يقدم حلولًا متعددة المدارات لجميع وحدات الأعمال ذات الصلة بحلول النصف الأول من عام 2025 بفضل إستراتيجية محطة الأقمار الصناعية الجديدة التي ستوفر قدرات متقدمة واقتصادات محسنة.

قال David Wajsgras، الرئيس التنفيذي لشركة Intelsat: "تقوم Intelsat برهانات إستراتيجية على التقنيات الجديدة، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في مقدمي المحطات المبتكرة". "سيعتمد المزيد والمزيد من العملاء على ملف تعريف الموثوقية الواسع للحلول متعددة المدارات، وهو أمر أساسي لنجاحنا في المستقبل. لا يمكن لأي حل مداري واحد أن يضاهي ما تقدمه Intelsat عندما يتعلق الأمر بالأداء والمرونة والمرونة التجارية".

تتمتع شركة Intelsat بشبكة لا مثيل لها من الأقمار الصناعية الثابتة جغرافيًا بالإضافة إلى شراكاتها مع مقدمي خدمات المدار الأرضي المنخفض. مع إطلاق استراتيجية محطة جديدة وقوية، أصبحت شركة Intelsat الآن قادرة على تقديم حلول الخدمات المدارة متعددة المدارات عبر جميع القطاعات ذات الصلة بما في ذلك الطيران التجاري والتطبيقات الحكومية والتنقل.

وقال Wajsgras: "بدأت شركة Intelsat عملية تسليم محطات تشغيلية متعددة المدارات لشركات الطيران العسكرية والتجارية منذ حوالي عامين". "اليوم، تتجاوب إستراتيجيتنا متعددة المدارات مع العملاء وتتحقق من صحة نهجنا".

تتضمن إستراتيجية محطة Intelsat متعددة المدارات استثمارات أقلية مع عدد قليل من مزودي المحطات المتطورة. استثمرت Intelsat مؤخرًا في Greenerwave ومقرها باريس ووقعت اتفاقية تقنية لتطوير هوائي مبتكر قابل للتوجيه إلكترونيًا سيتم دمجه في محطات طرفية عالية الإنتاجية ومتعددة المدارات لتطبيقات الشبكات والبيانات أيضًا.

تتميز محطة Greenerwave ذات التوجيه الإلكتروني (ESA) بالتبديل السريع بين شبكات متعددة ومدارات متعددة، وستتضمن ميزات مخصصة لشركة Intelsat لتوفير موثوقية وأداء لا مثيل لهما لتجربة اتصال متميزة لعملاء النطاق العريض والتنقل والإعلام والحكومة على مستوى العالم.

وقال Wajsgras: "إن الاستثمارات الإستراتيجية مع مقدمي الخدمات الطرفية تسمح لنا بالعمل في شراكة لجلب هذه التقنيات إلى السوق بشكل أسرع مع تحقيق تغيير جذري في تجربة العملاء".

ستكون المحطة الطرفية الجديدة القابلة للتطوير متاحة كجزء من عروض الخدمة المدارة من Intelsat، والإنتاجية العالية، والاتصال الموثوق به دون القلق والمتاعب من إدارة شبكة الأقمار الصناعية. تجمع هذه المحطة الجديدة بين تشكيل الحزم المرنة وإعادة التكوين في الوقت الفعلي والاستهلاك المنخفض للطاقة. يتضمن الابتكار الرئيسي أبعادًا أصغر تتميز بمستقبلات وأجهزة إرسال متداخلة على لوحة هوائي واحدة. يمكن أن يعمل الهوائي إما كمحطة ثنائية الاتجاه أو ثنائية الاتجاه بالكامل بناءً على المتطلبات، مع تقليل حجم اللوحة بنسبة تصل إلى 50%.

حول Intelsat

يركز فريق Intelsat العالمي من المحترفين على توفير اتصالات سلسة وآمنة عبر الأقمار الصناعية للعملاء الحكوميين والمنظمات غير الحكومية والعملاء التجاريين من خلال شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المدارة. من خلال سد الفجوة الرقمية عبر تشغيل أحد أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية للاتصالات وأكثرها تقدمًا في العالم، تُمكِّن Intelsat الأشخاص وأدواتهم من التحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماوات للتواصل والتعاون والتعايش. منذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن، أصبحت الشركة "الأولى" في صناعة الأقمار الصناعية وخدمة عملائها والكوكب. بالاعتماد على إرث الابتكار والتركيز على معالجة جيل جديد من التحديات، يركز أعضاء فريق Intelsa الآن على "الابتكارات الأولى القادمة" في الفضاء حيث يعملون على إحداث تغيير جذري في هذا المجال ويقودون التحول الرقمي في الصناعة.

حول Greenerwave

Greenerwave هي تقنية صناعية عميقة تأسست في عام 2015 من قبل الباحثين Geoffroy Lerosey وMathias Fink، وهي شركة منبثقة عن معهد Langevin، وتعتمد على CNRS وESPCI-PSL (المدرسة العليا للفيزياء والكيمياء الصناعية في باريس). تتخصص شركة Greenerwave في التحكم والتوجيه بالموجات الكهرومغناطيسية، وتقوم بتصميم وتطوير، في فرنسا، تقنية ثورية تعمل على تحسين كفاءة الطاقة في المعدات بشكل جذري، مما يجعلها أكثر اقتصادا وأكثر صداقة للبيئة وأقل اعتمادًا على أشباه الموصلات. يتم تطبيق هذه التكنولوجيا الثورية في مختلف القطاعات، بدءًا من صناعة السيارات إلى الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء.

لمعرفة المزيد، ترجى زيارة

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي :

Twitter/X ‏

LinkedIn ‏

Instagram ‏

YouTube ‏

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.