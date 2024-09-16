44 مشاركاً في دورة الرخصة «C» لمدربي اليد

(MENAFN
- Al-Bayan)
افتتح عبد السلام ربيع المحيربي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد مساء اليوم الاثنين دورة الدورة التدريبية لمدربي كرة اليد، والتي تستهدف الحصول على رخصة التدريب الدولية للفئة «C» والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة اليد، والتي نظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي وتحت إشراف الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة اليد وتستمر لغاية 22 سبتمبر الجاري.
44 مدرباً
شهدت الدورة مشاركة 44 مدرباً من المدربين العاملين بالأندية وبحضور المحاضر الدولي المصري الدكتور خالد حمودة، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة اليد، وتم إلقاء المحاضرات النظرية في قاعة مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي بدبي والجانب العملي للدورة في صالة مدرسة المزهر التعليمية بدبي.
برنامج
شمل اليوم الأول للدورة عرض النظام التعليمي للاتحاد الدولي، ومن ثم تقديم عن الدورة وتعليماتها ومنها انتقل إلى منهجية التدريب، واختتم في مناقشات وأمثلة من أرض واقع اللعبة بين المحاضر والمشاركين، وستتواصل المحاضرات النظرية غداً الثلاثاء في الدفاع الحديث للعبة، ومن ثم مناقشات وتكليفات للمجموعات التي تم تشكيلها خلال الفترة الصباحية وفي المساء الانتقال لتطبيق الجانب العملي، والذي يتضمن نماذج لأنواع الدفاع، ومن ثم التطبيق الفعلي للمجموعات من المدربين، وتستمر المحاضرات النظرية والعملية على نفس المنوال لغاية ختام الدورة الاختبارات التحريرية، ومن ثم توزيع الشهادات على الناجحين بختام هذه الدورة.
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