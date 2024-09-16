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44 مشاركاً في دورة الرخصة «C» لمدربي اليد

9/16/2024 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتح عبد السلام ربيع المحيربي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد مساء اليوم الاثنين دورة الدورة التدريبية لمدربي كرة اليد، والتي تستهدف الحصول على رخصة التدريب الدولية للفئة «C» والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة اليد، والتي نظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي وتحت إشراف الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة اليد وتستمر لغاية 22 سبتمبر الجاري.

44 مدرباً
شهدت الدورة مشاركة 44 مدرباً من المدربين العاملين بالأندية وبحضور المحاضر الدولي المصري الدكتور خالد حمودة، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة اليد، وتم إلقاء المحاضرات النظرية في قاعة مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي بدبي والجانب العملي للدورة في صالة مدرسة المزهر التعليمية بدبي.

برنامج
شمل اليوم الأول للدورة عرض النظام التعليمي للاتحاد الدولي، ومن ثم تقديم عن الدورة وتعليماتها ومنها انتقل إلى منهجية التدريب، واختتم في مناقشات وأمثلة من أرض واقع اللعبة بين المحاضر والمشاركين، وستتواصل المحاضرات النظرية غداً الثلاثاء في الدفاع الحديث للعبة، ومن ثم مناقشات وتكليفات للمجموعات التي تم تشكيلها خلال الفترة الصباحية وفي المساء الانتقال لتطبيق الجانب العملي، والذي يتضمن نماذج لأنواع الدفاع، ومن ثم التطبيق الفعلي للمجموعات من المدربين، وتستمر المحاضرات النظرية والعملية على نفس المنوال لغاية ختام الدورة الاختبارات التحريرية، ومن ثم توزيع الشهادات على الناجحين بختام هذه الدورة.


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