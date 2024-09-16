مريم كريم والمقبالي أبرز مكاسب «ألعاب القوى» في البطولة العربية



أنهى منتخبنا الوطني لألعاب القوى، مشاركته في المركز السابع بجدول ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، والتي اختتمت مساء أول من أمس، في الطائف بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 400 ولاعبة، مثلوا 18 دولة، وذلك بعد حصول منتخبنا على 3 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضية واحدة.

وتوجت بالذهبيتين مريم كريم عداءة منتخبنا الوطني لألعاب القوى ونادي شرطة دبي، بعد حصولها على المركز الأول في سباقي 200 و400 متر عدو، وبزمنين قدرهما بالترتيب 24.30 و55.09 ثانية، فيما نال الفضية، اللاعب سالم المقبالي، بتحقيقه 16.22 متراً، في مسابقة رمي الجلة، ولكنه حل في المركز الثامن في رمي القرص، بتسجيله 41.10 متراً.

مشاركة

وبالنسبة لباقي مشاركات لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني في البطولة نفسها، فحلت سلمى المري في المركز السابع في رمي الجلة، بتسجيلها 9.25 أمتار، وفي المركز الثامن في رمي القرص، مسجلة 32.04 متراً، وجاءت مريم الفارسي في المركز السابع في سباق 100 متر عدو، مسجلة زمناً قدره 13.38 ثانية، وأنهى العداء محمد المصعبي سباق 800 متر جري في المركز الرابع، بزمن قدره 1:56.35 دقيقة، وحل منتخبنا في المركز الخامس في سباق التتابع متنوع للناشئات، بزمن 2:27.53 دقيقة.

ويعتبر تألق العداءة مريم كريم، من أبرز مكاسب المشاركة في البطولة، بعدما أكدت عداءة نادي شرطة دبي، تميزها بالمزيد من النتائج الإيجابية، التي تتضمن الفوز بذهبيتي دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في الإمارات 2024، والبطولة العربية في مصر خلال أبريل ومايو الماضيين، كما أنها نجحت في البطولة العربية الأخيرة، بتحقيق رقم جديد للدولة في سباق 200 متر عدو.

في حين، يبشر سالم المقبالي بنجومية واعدة، بعدما سجل رقماً جديداً للدولة في رمي الجلة، على الرغم أن عمره التدريبي لم يتجاوز السنة، إذ بدأ تدريباته في الرمي في ديسمبر 2023، ما يؤكد القيمة الكبيرة لاستراتيجية اتحاد ألعاب القوى في بناء قاعدة مميزة من المواهب الصاعدة.

سعادة

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، عن سعادته بحصيلة منتخبنا الوطني في البطولة العربية للناشئين والناشئات بالمملكة العربية السعودية، وأكد أن الفوز بذهبيتين وفضية، مؤشر نجاح لاستراتيجية عمل الاتحاد في تبنّي المواهب الواعدة، وبناء أجيال قادرة على تحقيق التنافسية في البطولات الخارجية، واعتبر ما تحقق سيمثل دافعاً كبيراً لأبناء اللعبة للوصول إلى المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، ورفع علم الدولة في المحافل الإقليمية والقارية والدولية.

فيما أكد راشد آل علي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، أن الهدف من المشاركة في البطولة تحقق، وهو إعداد أجيال واعدة من العناصر القادرة على تحقيق التنافسية، من خلال صقل مهاراتهم، وإثراء تجاربهم، وتطوير قدراتهم، من خلال الاحتكاك مع نخبة اللاعبين في المنطقة العربية، وتوقع أن تثمر مثل تلك المشاركات القوية، عن ظهور أجيال جديدة واعدة من لاعبي ولاعبات ألعاب القوى في الدولة خلال السنوات المقبلة.

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