الإمارات تواصل تفعيل مبادرة «الطريق لرفعة الرجبي»





يواصل اتحاد الإمارات للرجبي، مبادرة دعم اللعبة في القارة الآسيوية والمنطقة من خلال مبادرة «الطريق لرفعة الرجبي»، التي أطلقها الاتحاد بالاتفاق مع نظيره الآسيوي، بهدف تطوير اللعبة في المنطقة وآسيا.

وقدم الاتحاد منحة تدريبية المستوى الأول لـ4 لاعبات من فريق فالو دير للرجبي الإيراني، وتشمل المنحة دورة الاتحاد الدولي للرجبي لفئة 15 لاعباً في أبوظبي، بالإضافة للمشاركة في تدريبات المنتخبات الوطنية للسيدات وذلك على مدار يومين خلال الشهر الجاري.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، أن الإمارات مستمرة في دعم اللعبة الآسيوية من خلال مبادرة الطريق لرفعة الرجبي، البرنامج غير المسبوق، والذي يضع الإمارات في قائمة الدول التي تقدم الدعم للعبة عالمياً، مشيراً إلى أن المبادرة تشمل تقديم معدات لعبة الرجبي مثل الكرات والملابس وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم دورات تحكيمية وورش للمدربين للاتحادات التي تحتاج لمثل هذه الورش المعتمدة دولياً.

وأضاف: المبادرة بدأت نشاطاتها بدعم الاتحادين العراقي والمصري بمجموعة من الكرات ومعدات الرجبي، كما تم دعم الاتحاد الفلسطيني من خلال توفير مدرب لتدريب المنتخب، مع تنظيم معسكر للمنتخب الفلسطيني في المملكة العربية السعودية، وتحمل تكاليف إقامته في البطولة العربية الأخيرة، كما بدأنا التواصل مع الاتحادات بالمنطقة، والتي تحتاج لتنظيم دورات تحكيمية وتدريبية ومعسكرات.

وتابع: استضفنا كذلك عدداً من الحكام على هامش نهائيات الدوي الإماراتي، لمنحهم فرصة الاحتكاك والتعلم من خبراء التحكيم المتواجدين في المسابقة، ومنهم حكام من العراق وبنغلاديش، ومنح اتحادات أخرى فرصة للحصول على الشهادات المعتمدة دولياً للتدريب في الرجبي السباعي واللياقة البدنية والعلاج، وتتوالى المبادرات من خلال عقد ورش تدريبية للمدربات لمنحهن فرصة التواجد في معسكرات تدريب منتخب الإمارات للسيدات لتأهيلهن للمشاركات الدولية والقارية، كما توجد ورش تعليمية خاصة بالمدربين تركز على الفئات العمرية والبراعم، بالإضافة إلى استضافة عدد من الفرق في مهرجانات الفئات العمرية.

ونوه الزعابي، إلى أن هناك إشادة كبيرة من الاتحاد الآسيوي للعبة بدور الإمارات في دعم اللعبة من خلال المبادرة التي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي العام الماضي، موضحاً أن المبادرة لها مكاسب عديدة، وفي مقدمتها التأكيد على دور الإمارات في تطوير اللعبة في آسيا.





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