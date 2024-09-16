مليحة يواجه الحشد العراقي في افتتاح «عربية أندية اليد» بالكويت



يلتقي فريق كرة اليد بنادي مليحة عند الخامسة عصر اليوم الثلاثاء فريق الحشد العراقي، في انطلاقة مشواره بالبطولة العربية الـ39 للأندية أبطال الدوري، التي تحتضنها الكويت خلال الفترة من 15 حتى 25 الجاري، وتقام مبارياتها على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة بالكويت.

وتشهد البطولة مشاركة 10 أندية تم تقسيمها إلى مجموعتين، وأوقعت القرعة فريق «مليحة» الإمارات في المجموعة «الثانية» التي تضم البنك الأهلي المصري، والغرافة القطري، والقادسية الكويتي، والحشد العراقي.

وكانت اللجنة الفنية قد عقدت الاجتماع الفني صباح، أمس، لاعتماد اللاعبين وألوان الفرق المشاركة إلى جانب توضيح نظام وقوانين البطولة، حضر الاجتماع من جانب نادي مليحة كل من: سالم الكتبي وإبراهيم الحمادي، وإبراهيم الأميري.

على جانب آخر، حرص خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري وليد عبد الكافي، على تعزيز الجانبين البدني والفني لزيادة عملية الانسجام بين صفوف الفريق الذي يضم نخبة من اللاعبين المواطنين والمحترفين، وللدخول بهم في أجواء البطولة من أجل الظهور بمستوى متميز يليق بكرة اليد الإماراتية.

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