كو والأمير فيصل بن الحسين ضمن سبعة مرشحين لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية

قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الاثنين إن رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو والأمير الأردني فيصل بن الحسين والوافد الأولمبي الجديد المليونير يوان إلياش ووزيرة الرياضة في زيمبابوي كيرستي كوفنتري من بين سبعة مرشحين لانتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية العام المقبل.

ويتنافس أيضا على خلافة الرئيس الحالي توماس باخ نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خوان أنطونيو سامارانش نجل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الراحل.

وكذلك دافيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات والياباني موريناري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز.

ويعتزم الألماني باخ التنحي عن منصبه العام المقبل بعد 12 عاما قضاها في المنصب.

وستجرى الانتخابات في جلسة اللجنة الأولمبية الدولية في أولمبيا القديمة باليونان في مارس

2025.

ومن المقرر أن يقدم جميع المرشحين برامجهم، خلف أبواب مغلقة، أمام كامل أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في يناير

2025.

وتتولى اللجنة الأولمبية الدولية، التي تضم حاليا 111 عضوا، مسؤولية الألعاب الأولمبية وصناعة تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات والمرتبطة بأكبر حدث متنوع في الرياضات في العالم.

ويأتي تنحي باخ في وقت تحظى فيه المنظمة بوضع اقتصادي قوي، بعد أن حصلت على 7.3 مليار دولار للأعوام 2025-2028 و6.2 مليار دولار بالفعل في صفقات للفترة من 2029 إلى 2032.

وينتخب الرئيس لولاية أولى مدتها ثماني سنوات مع إمكانية ولاية ثانية مدتها أربع سنوات، إذا أعيد انتخابه.

وانضم كو (67 عاما) إلى اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2020 فقط بعد علاقة متوترة بين الاتحاد الدولي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الدولية بسبب حظر كو للرياضيين الروس في ألعاب القوى قبل ما يقرب من عقد من الزمان بعد فضيحة المنشطات في البلاد.

كان كو بطلا أولمبيا سابقا يتمتع بخبرة واسعة في عالم الرياضة، وكان رئيسا للجنة الأولمبية البريطانية وأولمبياد لندن 2012. كما كان عضوا سابقا في البرلمان عن حزب المحافظين.

كوفنتري (41 عاما)، هي المرأة الوحيدة التي تترشح للرئاسة، ويمكن لبطلة السباحة الأولمبية السابقة، والتي تعد أكثر الرياضيين الأولمبيين حصولا على الأوسمة في زيمبابوي، أن تصبح ليست فقط أول رئيسة ولكن أيضا أول رئيسة من أفريقيا.

*مرشحون رجال

وكان جميع رؤساء اللجنة الأولمبية الدولية رجالا، من بينهم ثمانية من أوروبا وواحد من الولايات المتحدة.

وانضم إلياش (62 عاما)، رئيس الاتحاد الدولي للتزلج والتزلج على الجليد، إلى اللجنة الأولمبية الدولية في يوليو تموز فقط، وكان ترشح رجل الأعمال البريطاني المولود في السويد مفاجأة بالنسبة للبعض.

ويعد الأمير فيصل (60 عاما)، عضوا في المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، إذ انضم إلى المنظمة في عام 2010، في حين ترأس الإسباني سامارانش، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في اللجنة الأولمبية الدولية خلال السنوات الست التي قضاها نائبا لرئيس اللجنة، لجنة تنسيق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022.

وقال سامارانش في بيان "حققت اللجنة الأولمبية الدولية والحركة الأولمبية خطوات هائلة خلال العقد الماضي بقيادة السيد باخ.

"اللجنة الأولمبية الدولية تحتاج الآن إلى قائد جديد يتمتع بخبرة عميقة في الأنشطة الأولمبية، والذي يستطيع أن يساعد في توجيهها خلال هذه الفترة المضطربة".

ويعد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات شخصية صاعدة بسرعة في عالم الرياضة بعد انضمامه إلى اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2022.

ويتولى الفرنسي أيضا مسؤولية الرياضات الإلكترونية داخل اللجنة الأولمبية الدولية، بعد أن ساعد في إبرام صفقة تمتد على مدار 12 عاما مع السعودية في وقت سابق من هذا العام لاستضافة أولمبياد الألعاب الإلكترونية.

ويتولى رجل الأعمال الياباني واتانابي (65 عاما) رئاسة الاتحاد الدولي للجمباز منذ عام 2016، وأعيد انتخابه مرتين منذ ذلك الحين، وهو أول مرشح لبلاده على الإطلاق لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية.

وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الأعضاء التنحي عندما يبلغون 70 عاما، وهو الحد الأقصى لسن اللجنة الأولمبية الدولية، ما لم يحصلوا على تمديد لمدة أربع سنوات.

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