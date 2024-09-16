الإصابة تنهي موسم التونسية أنس جابر

أعلنت نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر الإثنين انتهاء موسمها، بسبب الإصابة المستمرة في كتفها. ولم تلعب المصنفة ثانية عالميا سابقا منذ دورة كندا المفتوحة مطلع أغسطس، حيث خسرت بمجموعتين أمام اليابانية ناومي أوساكا.

وكانت جابر انسحبت من دورة واشنطن ثم من دورة سينسيناتي وبطولة فلاشينغ ميدوز بالإضافة إلى الألعاب الأولمبية في باريس.

في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت ابنة الثلاثين "لقد كان هذا العام صعبا للغاية بالنسبة لي، وكرياضيين نعرف أن التعافي جزء من الرحلة".

تابعت ابنة قصر هلال "نظرا للاصابة المستمرة في كتفي، اتخذت مع فريقي الطبي قرارا صعبا بالابتعاد عن ملاعب التنس حتى نهاية الموسم".

أردفت وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022 "خلال فترة التعافي، سأكرس نفسي للعمل الخيري والتأكد من اننا نحدث فرقا حقيقيا

في العالم. شكرا لدعمكم ولا يسعني الانتظار حتى أعود أقوى".

ختمت "أراكم مجددا في الملاعب في أستراليا عام 2025".

وخاضت جابر 30 مباراة في 2024 فازت في 16 منها، فتراجعت إلى المركز 22 في التصنيف العالمي.

خسرت بنتيجة قاسية أمام الروسية ميرا أندرييفا في الدور الثاني من بطولة أستراليا وعانت سلسلة سلبية بين فبراير ومطلع أبريل.

تحسنت في أواخر موسم الدورات التربية، حيث بلغت ربع النهائي في مدريد ورولان غاروس.

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