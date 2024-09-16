الاتحاد الإفريقي يعلن موعد إقامة كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي الإثنين إقامة كأس الأمم الإفريقية الثامنة للاعبين المحليين من 1 إلى 28 فبراير 2025 في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وتقتصر المشاركة في هذه البطولة على اللاعبين الذين لا يدافعون عن ألوان المنتخب الأول في بلادهم.

وتوجت السنغال بالبطولة الأخيرة التي أقيمت في الجزائر في يناير 2023، بفوزها على الدولة المضيفة 5-4 بركلات الترجيح في المباراة النهائية. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها شرق أفريقيا مسابقة كرة قدم قارية للمنتخبات الوطنية، وستكون بمثابة مقدمة لاستضافة الدول الثلاث لكأس الأمم الإفريقية 2027.

وقال موتسيبي بعد ترأسه اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري في نيروبي عاصمة كينيا "أنا واثق من أن بطولة 2025 ستكون أفضل بطولة في تاريخ هذه المسابقة". وقام موتسيبي بجولة في ثلاثة ملاعب كينية مخصصة لاستضافة الحدث، بينها اثنان قيد التجديد حاليا.

وأضاف "أنا معجب بالالتزام الذي أبدته الدول الثلاث والذي يمنح كل منها الفرصة لتعزيز البنية التحتية لكرة القدم وجذب آلاف الزوار وتعزيز السياحة".

وتبدأ مباريات التصفيات المؤهلة للبطولة التي يشارك فيها 19 منتخبا في 25

أكتوبر وتنتهي في ديسمبر.

فاز كل من المغرب والكونغو الديمقراطية بلقب هذه البطولة مرتين منذ استحداثها عام 2009.

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