بوتين يرفع تعداد الجيش الروسي إلى 2.4 مليون فرد

قرّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيادة عدد أفراد الجيش الروسي للمرة الثالثة منذ بدء الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة العسكرية للبلاد.

وبموجب مرسوم رئاسي جديد، سيتم رفع العدد الإجمالي للقوات إلى 2.39 مليون فرد، مع زيادة عدد الجنود إلى 1.5 مليون جندي.

وكان بوتين قد رفع في ديسمبر الماضي هدف الجيش إلى 2.2 مليون فرد، من بينهم 1.33 مليون جندي، ما يشير إلى زيادة كبيرة في القوة العسكرية منذ بداية الحرب. هذا التغيير الجديد يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعدد الذي كان موجوداً في بداية النزاع والذي كان يتجاوز قليلاً مليون جندي.

ولم تصدر رد فعل فوري من وزارة الدفاع الروسية بشأن هذه الزيادة، ولكن الوزارة كانت قد أكدت في الزيادة السابقة أن التغطية ستكون من خلال تجنيد المزيد من المتطوعين.

يُذكر أن الرئيس بوتين قد أمر في سبتمبر 2022 بتعبئة جزئية للجيش رداً على سلسلة من الهزائم العسكرية التي تعرضت لها القوات الروسية، ما أثار استياء واسعاً بين المواطنين ودفع العديد من الشباب إلى مغادرة البلاد بحثاً عن ملاذات أكثر أماناً.

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