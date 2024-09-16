ترامب ينسب محاولة اغتياله الثانية إلى خطاب بايدن وهاريس

نسب دونالد ترامب“الإثنين” تعرضه لما بدا أنه محاولة اغتيال ثانية، إلى "خطاب" كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وأكد المرشح الجمهوري عبر شبكة "فوكس نيوز" أن المشتبه به في الحادث "كان يؤمن بخطاب بايدن وهاريس وتحرّك بناء على ذلك"، مضيفا أن "خطابهما يؤدي الى تعرضي لإطلاق نار".

ووجهت "الإثنين" إلى المشتبه فيه الذي اعتقل "الأحد" في إطار التحقيق في محاولة اغتيال مفترضة تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تهمتا حيازة سلاح في شكل غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.

ووجهت التهمتان إلى راين ويسلي روث "58 عاما"، وهو أمريكي موال لأوكرانيا في الحرب مع روسيا، خلال مثوله للمرة الأولى أمام قاض فدرالي في فلوريدا "جنوب شرق".







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