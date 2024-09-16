طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام غائم جزئياً أحياناً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية،و سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 13:08 والمد الثاني عند الساعة 00:22 و الجزر الأول عند الساعة 18:09 والجزر الثاني عند الساعة 07:13.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 09:03والمد الثاني عند الساعة 21:10 و الجزر الأول عند الساعة 15:16والجزر الثاني عند الساعة 03:18.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 29 75 15

دبي 40 30 70 15

الشارقة 40 26 85 15

عجمان 39 28 70 20

المدينة 40 24 70 15

رأس الخيمة 40 24 90 25

الفجيرة 34 30 80 60

العـين 42 30 70 10

ليوا 44 27 85 10

الرويس 41 26 75 20

السلع 41 26 70 20

دلـمـا 38 29 70 25

طنب الكبرى 37 28 70 30

طنب الصغرى 37 28 70 30

أبو موسى 37 28 75 35

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