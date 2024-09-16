الوطني للبحث والإنقاذ ينقذ عائلة تعطل زورقهم في البحر

(MENAFN
- Al-Bayan)
تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني من إنقاذ عائلة، بعد تلقيه بلاغاً يفيد بتعطل زورقهم إثر خلل فني على بعد 13 ميل بحري من خور الشارقة، وعلى الفور تم تحديد الموقع وإرسال زورق البحث والإنقاذ لمجموعة حرس السواحل لتأمين العائلة وقطر الزورق المُعطل.
وحثت قيادة الحرس الوطني مرتادي البحر إلى ضرورة التأكد من سلامة وسيلتهم البحرية والتحقق من صلاحيتها بشكل دوري، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها ومعدات السلامة اللازم توافرها قبل وأثناء ارتياد البحر، والاتصال في الحالات الطارئة على خط الطوارئ البحري " 996 ".
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