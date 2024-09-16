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الوطني للبحث والإنقاذ ينقذ عائلة تعطل زورقهم في البحر

9/16/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني من إنقاذ عائلة، بعد تلقيه بلاغاً يفيد بتعطل زورقهم إثر خلل فني على بعد 13 ميل بحري من خور الشارقة، وعلى الفور تم تحديد الموقع وإرسال زورق البحث والإنقاذ لمجموعة حرس السواحل لتأمين العائلة وقطر الزورق المُعطل.

‏‎وحثت قيادة الحرس الوطني مرتادي البحر إلى ضرورة التأكد من سلامة وسيلتهم البحرية والتحقق من صلاحيتها بشكل دوري، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها ومعدات السلامة اللازم توافرها قبل وأثناء ارتياد البحر، والاتصال في الحالات الطارئة على خط الطوارئ البحري " 996 ".

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