أنشيلوتي يؤكد جاهزية بلينجهام وتشاوميني لمواجهة شتوتجارت في أبطال أوروبا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق الإسباني، جاهزية ثنائي خط الوسط جود بلينجهام وأوريلين تشواميني، لمباراة الفريق الأولى في دوري أبطال أوروبا وذلك بعدما غابا عن الفريق ببطولة هذا الأسبوع.

وقال أنشيلوتي إن المدافع إيدير ميلتاو، والذي غاب عن تدريبات اليوم الاثنين، سيكون جاهزا لمواجهة شتوتجارت الألماني غدا الثلاثاء في ملعب سانتياجو برنابيو.

وأوضح المدرب الإيطالي : "بلينجهام بخير مثل تشاوميني، وكذلك ميليتاو الذي لم يتدرب اليوم، إنه يحتاج ليوم إضافي للتعافي.

وتعرض بلينجهام لإصابة في القدم ولم يشارك في أي مباراة منذ المواجهة الأولى للفريق في الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا في أغسطس الماضي، وكانت المباراة الأخرى التي شارك بها هذا الموسم هي مواجهة كأس السوبر الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي والتي انطلق من خلالها موسم ريال مدريد.

وكان تشاوميني قد تعرض لإصابة في القدم أيضا وغاب عن المباراة التي فاز فيها الفريق على ريال سوسيداد 2 /صفر في بطولة الدوري أول أمس السبت.

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