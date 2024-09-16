فريق الإمارات القابضة لدراجات السيدات يفوز بسباق الجائزة الكبرى في ألمانيا

أعلن فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية للسيدات " ADQ " فوز لاعبته إليونورا جاسباريني في سباق الجائزة الكبرى شتوتجارت للسيدات مسجلة بذلك فوزها الشخصي الثالث لهذا الموسم.

وقال الفريق في بيان له اليوم إن اللاعبة إليونورا تمكنت من الفوز في سباق الجائزة الكبرى متقدمة بجدارة على الفائزة بالمركز الثاني ليكي نوين من فريق " Visma-Lease a Bike" ومارييل ميجيرينج من فريق " Movistar"، فيما حلت زميلتها في الفريق دومينيكا فلودارتشيك في المركز السادس.

امتد السباق - الذي استمر يوما واحدا - على مسافة 118.2 كم من مديتني بوبلينجن إلى شتوتجارت الألمانيتين.



عماد العلي / أحمد مصطفى / عاصم الخولي

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز