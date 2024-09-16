تعادل الشرطة العراقي مع النصر السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة

اقتنص الشرطة العراقي التعادل من ضيفه النصر السعودي بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم الاثنين.

افتتح النصر التسجيل على استاد المدينة الدولي ببغداد في الدقيقة 14 بعد تمريرة رائعة تلقاها سلطان الغنام داخل منطقة الجزاء ليسدد الأخير في الشباك على يمين حارس الشرطة.

وبعدها بعشر دقائق تعادل الشرطة بواسطة لاعبه محمد داوود ياسين الذي تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء اثر تمريرة طولية اخفق اثنين من مدافعي النصر في التعامل معاها ليسدد في الشباك.

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