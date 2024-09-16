تعادل الشرطة العراقي مع النصر السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة

(MENAFN
- Al-Bayan)
اقتنص الشرطة العراقي التعادل من ضيفه النصر السعودي بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الاثنين.
افتتح النصر التسجيل على استاد المدينة الدولي ببغداد في الدقيقة 14 بعد تمريرة رائعة تلقاها سلطان الغنام داخل منطقة الجزاء ليسدد الأخير في الشباك على يمين حارس الشرطة.
وبعدها بعشر دقائق تعادل الشرطة بواسطة لاعبه محمد داوود ياسين الذي تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء اثر تمريرة طولية اخفق اثنين من مدافعي النصر في التعامل معاها ليسدد في الشباك.
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