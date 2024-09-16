العين يقنع بالتعادل 1-1 أمام ضيفه السد القطري أمام 18926 متفرج

قنع

العين بالتعادل 1-1 أمام ضيفه السد القطري مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في استهلالية مشوار الفريقين

أبطال آسيا للنخبة،

وتقدم

السد بهدف السبق عن طريق أكرم عفيفي في الدقيقة 45+1،

وفي الشوط الثاني سجل

بلاسيوس هدف التعديل في الدقيقة 78، وحضر اللقاء 18926 متفرج اكتظت بهم مدرجات الاستاد.

استهل الفريقان شوط اللعب الأول بهجمات متبادلة ولكن دون فرص حقيقة خلال الدقائق العشر الأولى، فيما كاد خطأ

دفاعي

لبندر الأحبابي أن يكلف العين غاليا لكن المدافع البرتغالي كاردوسو،

وصل للكرة في الوقت المناسب وأبعد الخطر، وفي الدقيقة 17

طالب لاعبو العين بركلة جزاء بعد اصطدام الكرة بيد المدافع السداوي

داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم

أمر بمتابعة اللعب وسط احتجاج

قوى داخل الملعب وفي المدرجات.

وسدد سفيان رحيمي، نحو مرمى الضيوف مرتين على التوالي احداها علت العارضة

والثانية تألق الحارس في أبعادها إلى ركلة زاوية لم تسفر عن شيء،

فيما اضطر مدرب العين إلى اجراء تبديل بصفوف فريقه بخروج لاعب متوسط الميدان يحيى نادر، بداعي الإصابة، ليحل مكانه عبد الكريم تراوري

في الدقيقة 27، وسدد أكرم عفيفي

كرة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس خالد عيسى، على مرتين وعاد اللاعب نفسه

ليسدد كرة خادعة لكن

الحارس

الدولي كان لها بالمرصاد فحولها إلى ركلة زاوية لم يستفد منها الضيوف في الدقيقة 35، وبعدها بدقيقة رد كاكو، بتسديدة بالغة القوة عالت عارضة حارس السد بقليل

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع

ارتكب المدافع

كوامي، خطأ كارثيا أمام المرمى عندما حاول ابعاد الكرة

لكنه حولها برأسه لتمر فوق رأس زميله الكوري بارك،

ويجدها اكرم عفيفي، الذي تبادل الكرة مع زميله في مواجهة خالد عيسى، قبل أن يسجل

هدف التقدم لفريق السد، والذي حافظ على تقدمه ومضى لينهي الشوط الأول

لصالحه بهدف دون رد.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني اندفع لاعبو العين للهجوم

بحثا عن هدف التعادل

ما أجبر الضيوف إلى التراجع والاعتماد على الهجمات المرتدة، ووسط هتافات الجماهير

دفع المدرب بالمهاجم التوغولى لابا كودجو، بديلا لمحمد عباس في الدقيقة 53، وبعد دخوله بخمس دقائق كاد أن يسجل هدف التعادل لكن تسديدته مرت إلى جوار القائم.

وضغط العين على مرمى

الضيوف بعد زيادة الفعالية الهجومية بدخول لابا

ليهدر أكثر من فرصة أمام المرمى بسبب التسرع

وعدم التركيز في انهاء الهجمة،

قبل أن يسدد

بلاسيوس كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

مسجلا هدف التعديل للعين والذي واصل ضغطه الهجومي ليكسب أكثر من ركلة زاوية ويهدر فرصا متتالية أمام مرمى الضيوف الذين عمدوا إلى تأخير اللعب بتعمد السقوط والتأخر في إعادة الكرة إلى داخل الملعب،

ولم تنجح محاولات العين في احراز هدف ثاني لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1

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