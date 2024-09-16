كوزمين: نواجه منافساً قوياً والفوز هدف الشارقة بدوري أبطال آسيا 2



عبر مدرب الشارقة كوزمين عن سعادته بالتواجد أبطال آسيا 2 وبداية المشوار بطاجكستان أمام بطلها فريق (استقلول)، ووصفه بالمنافس الشرس دائماً، وقال في المؤتمر الصحفي مساء الاثنين قبل مواجهة الفريقين المقررة الثامنة مساء الثلاثاء بتوقيت الإمارات: سبق أن واجهنا هذا الفريق، ولكن أغلب اللاعبين غير موجودين فيه حالياً، علينا دائماً التأقلم على الظروف والمستجدات وتمثيل النادي بشكل مشرف،نحترم منافسنا ولكن يجب علينا الفوز.

وأضاف: المهم بالنسبة لنا دائماً ليس فقط تحقيق الفوز بل نعمل دائماً لتقديم أداء جيد مع الفوز، نسعى لإيجاد الحلول لمختلف المنافسين، ونعرف أن استقلول سيكون خصماً شرساً.

وأوضح كوزمين: كسبنا ثلاثة لاعبين صغار السن في الانتقالات الصيفية وهم لاعبو مستقبل سنعمل على صقلهم وتطويرهم وهم يشكلون إضافة جيدة لنا، لا نعرف تأثير النجيل الاصطناعي لملعب المباراة علينا قبل نهايتها، وقد تدربنا في ملعب مماثل قبل قدومنا.

وتحدث عن منافسه قائلاً: شاهدته الموسم الماضي بدوري الأبطال في مباريات كبيرة أمام النصر والهلال السعوديين، وهو فريق يتميز باللياقة العالية والمجهود البدني الكبير.

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