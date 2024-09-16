ميلوش: نسعى لتمثيل الكرة الإماراتية بأفضل صورة



أكد الصربي ميلوش مدرب الوصل، أنه تنتظرهم صعبة أمام باختاكور الأوزبكي في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مشيراً إلى أن المنافس الأوزبكي يعد من الفرق المنظمة في اللعب ويعرف ماذا يفعل، ويرى أن مدربهم له تأثير كبير عليهم ويقوم بعمل رائع.



وأضاف ميلوش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي تقام مساء غد على ملعب جار بالعاصمة الأوزبكية طشقند: يجب أن نلعب بأفضل مستوياتنا وحماسنا للخروج بنتيجة إيجابية، نحن نحترم باختاكور وهو فريق صاحب خبرة وقد شارك كثيراً في هذه البطولة، ولكن ثقتنا كبيرة بأنفسنا ونسعى لتمثيل الكرة الإماراتية ونادينا بأفضل صورة.

وكشف ميلوش عن وجود بعض الغيابات في صفوف الفريق، وقال إن هناك إصابات قليلة في الفريق، ولكن عليهم التركيز على الضغوط التي تنتظرهم خلال الأسبوعين المقبلين في الدوري والنخبة، مؤكداً أن كلمة السر في الموسم الماضي وجود دكة قوية وغاب العديد من اللاعبين خلال ذلك الموسم، لكن الفريق لم يتأثر بوجود عناصر جيدة.

وأضاف قائلاً: أي فريق في العالم يتأثر بغياب اللاعبين الأساسيين، لكن ما يهم بالنسبة لي هو التصرف الصحيح والانضباط والقتال في الملعب، أثق في فريقي ولدي عناصر قادرة على صنع الفارق.

من جانبه قال علي صالح لاعب الوصل: إن المباراة الأولى لهم في البطولة الآسيوية لن تكون سهلة، والمهم بالنسبة لهم هو تقديم أداء قوي من أجل الحصول على النقاط، مشيراً إلى أن المنافس الأوزبكي يلعب على أرضه وبين جماهيره وهذه قد تكون أفضلية بالنسبة لأصحاب الأرض، لكن الأمر لا يهم بالنسبة لفريق الوصل.

واكد علي صالح جاهزية فريقه الوصل للمباراة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن الوصل بطل الدوري الموسم الماضي ويستحق أن يكون في هذه البطولة، وكل مباراة مهمة بالنسبة لهم وتركيزهم الآن على مباراة الغد من أجل الخروج بالنقاط الثلاث.

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