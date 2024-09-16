إلزام «مينا كورب» بإعادة أسهم إلى محفظة «تبارك إنترناشيونال» وتعويضها بـ 5 ملايين درهم

أصدرت محاكم دبي حكمها بإلزام المدعى عليها الأولى «مينا كورب للخدمات المالية» بإعادة وضع محفظة أسهم إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 10 أغسطس 2022، وذلك بإعادة 49.2 من أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة و1.8 مليون سهم من أسهم شركة تكافل الإمارات إلى محفظة أسهم المدعية شركة تبارك إنترناشيونال للاستثمار.

وقررت محاكم دبي إلزام المدعى عليها الأولى «مينا كورب للخدمات المالية» بأن تؤدي لشركة «تبارك إنترناشيونال للاستثمار» مبلغ 5 ملايين درهم كتعويض، وألزمتها المصاريف وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك.

يذكر أن حكم الاستئناف يأتي مؤيداً لحكم المحكمة بالدرجة الأولى والذي قضى بالمضمون ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الأسهم موضوع القضية تقدر بما يقارب 350 مليون درهم.