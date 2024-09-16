ارتفاع أسعار النفط قبيل قرار سعر الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار النفط اليوم "الاثنين" نحو 2 % بعدما وازن تعطل قدر من الانتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة التأثير الناجم عن مخاوف الطلب المستمرة إثر صدور بيانات صينية جديدة بينما يترقب المستثمرون قرارا بشأن أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.

زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.46 دولار أو 1.96% إلى 73.01 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول 1.60 أو 2.33 % إلى 70.25 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا محللة السوق لدى فيليب نوفا إن السوق ستظل على الأرجح في حالة حذر لحين صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن أسعار الفائدة بعد غد "الأربعاء"، مضيفة أن الأسعار لا تزال مدعومة بمخاوف المعروض في ظل استمرار تعطل بعض الطاقة الإنتاجية في خليج المكسيك.

ويتوقع المتداولون بشكل متزايد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلا من 25 نقطة أساس، كما تظهر خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي التي تتابع العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يخفض تكلفة الاقتراض، وهو ما يعزز بدوره النشاط الاقتصادي ويرفع الطلب على النفط.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا إن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يشير إلى ضعف في الاقتصاد الأمريكي مما سيزيد من مخاوف الطلب على النفط.

ولا يزال ما يقرب من 20 % من إنتاج النفط الخام و28 % من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك متوقفا في أعقاب الإعصار فرنسين.

وقال ييب جون رونغ خبير السوق في آي.جي، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن البيانات الاقتصادية الصينية الأضعف التي صدرت في مطلع الأسبوع أدت إلى إضعاف معنويات السوق، مع تزايد توقعات باستمرار تباطؤ النمو لفترة أطول في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مما عزز الشكوك بشأن الطلب على النفط.

وتباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر في أغسطس آب، في حين ضعفت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة بشكل أكبر.

كما انخفض إنتاج مصافي النفط للشهر الخامس على التوالي، إذ أدى الطلب الضعيف على الوقود وهوامش التصدير الضعيفة إلى كبح الإنتاج.

وارتفعت أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو واحد بالمئة لكل منهما الأسبوع الماضي، لكن لا يزالا وبفارق كبير دون متوسطهما في أغسطس البالغ 78.88 دولار و75.43 دولار للبرميل على الترتيب بعد انخفاض الأسعار في بداية هذا الشهر لأسباب منها مخاوف الطلب.