بورصات دبي وأبوظبي والمغرب تتفادى التراجعات العربية

تفادت 3 أسواق مال «دبي ـ أبوظبي ـ المغرب» تراجعات البورصات العربية، مع ترقب المستثمرين خفضاً محتملاً لأسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.

وغالباً ما تتوافق السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي مع قرارات مركز الاحتياطي الاتحادي، نظراً لأن معظم العملات الإقليمية مربوطة بالدولار.

وارتفع مؤشر الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة بفضل قفزة سهم شركة تاكسي دبي 7.5 بالمئة مواصلاً مكاسبه من الجلسة السابقة.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر على ارتفاع 0.4 بالمئة.

وانخفض المؤشر السعودي القياسي 0.3 بالمئة، متأثراً بهبوط سهم مصرف الإنماء 1.7 بالمئة وتراجع سهم مصرف الراجحي 0.2 بالمئة.

لكن سهم عملاق النفط أرامكو السعودية ارتفع 0.2 بالمئة.

وهبط المؤشر القطري 0.1 بالمئة وانخفض سهم بنك قطر الإسلامي 0.3 بالمئة.

كما تراجع مؤشر مسقط 0.31% والبحرين 0.39%.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة متأثراً بتراجع سهم البنك التجاري الدولي 0.8 بالمئة.

فيما ارتفع مؤشر بورصة المغرب بنسبة 0.8%.