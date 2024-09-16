1800 شركة ناشئة من 100 دولة تشارك في «إكسباند نورث ستار» 13 أكتوبر

يحتضن «دبي هاربر» أعمال «إكسباند نورث ستار»، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر المقبل.

ويجمع هذا الحدث المرتقب، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين، ورواد الأعمال، وقادة الأعمال الناجحين، لاستكشاف فرص النمو المميّزة التي توفّرها دبي، للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.

ويتوقع مشاركة 1200 مستثمر في فعاليات «إكسباند نورث ستار»، وسيبحث كبار مسؤولي الصناديق الاستثمارية، فرص التعاون مع 1800 شركة ناشئة متوقع مشاركتها، والتي قدمت من 100 دولة حول العالم، وبذلك يسجل المعرض أكبر عدد للشركات الناشئة، التي وصلت إلى مراحل أعمال متقدمة، مقارنة بالفعاليات الدولية الأخرى، ما يعكس النمو القياسي في عدد المشاركين بالحدث، ويرسخ أهمية «إكسباند نورث ستار» على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

وتشهد دورة العام الحالي مشاركة مستثمرين جدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، ومستثمرين من دول جديدة، منها أذربيجان وموريشيوس والدنمارك وبيرو ومالطا وقبرص.

وبالتزامن مع نمو وتنوع مشاركة المستثمرين، سيشهد المعرض زيادة في عدد الشركات الناشئة من دول تشارك لأول مرة في فعاليات «إكسباند نورث ستار» لهذا العام، وأبرزها النمسا وأستراليا وكندا واليونان وإيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وماليزيا وسنغافورة ودول أخرى.

وكانت دورة العام الماضي لمعرض «إكسباند نورث ستار»، قد سجلت حضور 33,060 مشاركاً، و855 مستثمراً يديرون أصولاً بقيمة تتجاوز تريليون دولار أمريكي. واستقطب المعرض 1604 شركات ناشئة من 91 دولة، وشارك في المعرض 52 شركة مليارية، تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة 663 مليار دولار أمريكي.

وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم نجاح المنظومة الرقمية المتقدمة في دبي، وتعمل على تعزيز تحول الإمارة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث يشكل «إكسباند نورث ستار»، إحدى أبرز ركائز الاستراتيجية التي تتبعها الغرفة لتحقيق طموحات الإمارة، بأن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا، فضلاً عن دوره المهمّ في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الإمارة والعالم.