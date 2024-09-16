دبي الرقمية تشيد بدور القطاع الخاص في رسم المستقبل الاقتصادي

أكدت دبي الرقمية أهمية المشاركة في المسح الاقتصادي الذي تجريه مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية، بهدف الوقوف على أداء قطاعات الأعمال المختلفة وقياس التطور في مختلف الأنشطة الاقتصادية على مستوى الإمارة، ولغايات دعم متخذي القرار من خلال توفير قواعد بيانات حديثة ومتجددة، ومؤشرات تعكس الأداء الاقتصادي وتدعم الأجندة الاقتصادية D33 لإمارة دبي.



وأشارت دبي الرقمية إلى أن مسح قطاع الأعمال يعد من أهم الأدوات الداعمة للعمل الاستراتيجي وعمليات التخطيط ودعم صناعة القرار للقطاع الاقتصادي، إذ يسهم في توفير المعلومات والبيانات اللازمة لقياس أداء كافة الأنشطة الاقتصادية، ويوفّر المدخلات الرئيسة الأكثر أهمية لتركيب الحسابات القومية بما يشمل قياس الناتج المحلي الإجمالي وإصدار المؤشرات الاقتصادية للإمارة.



مرآة الواقع

وأشار يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إلى أهمية المشاركة في المسح الاقتصادي لإمارة دبي، مشيداً باستجابة الشركات في هذا الأمر، وبما يعكس وعيها بأهمية المشاركة في رسم مستقبل إمارة دبي وقال: «في عصرنا الراهن من الصعب تخيّل اتخاذ القرارات الاستراتيجية بمعزل عن البيانات الدقيقة التي تمثل مرآة للواقع، وأساساً لاحتساب المؤشرات الاستراتيجية بما فيها مؤشرات الإنتاج، والاستهلاك، وغيرها.

كما تنبع أهمية البيانات الإحصائية من كونها توفر مادة رئيسة لاستشراف الآفاق المستقبلية بما فيها من فرص وتحديات، الأمر الذي يمهد الطريق لصياغة الخطط الاستراتيجية المبنية على حقائق ومعلومات دقيقة. وعليه، نحن نولي أهمية عالية للمعلومات التي يقدمها مجتمع الأعمال في سياق هذا المسح، مما يعزز شراكة الجميع في صنع المستقبل الأفضل لدبي في القطاعات الاقتصادية المختلفة».



وأضاف آل ناصر: «لقد كان قطاع الأعمال على الدوام صاحب دور فاعل ومؤثر في رسم معالم نموذج دبي الاقتصادي، بما يحمله هذا النموذج من خصائص أصبحت اليوم مصدر إلهام للمدن في العالم.

ونحن نعوّل على مشاركة هذا القطاع في المسح الاقتصادي، ونعتبر هذه المشاركة ترجمة حية للمسيرة المشتركة للقطاعين العام والخاص، وتأكيداً على روح الشراكة التي نمضي بها معاً في صنع المستقبل الأكثر إشراقاً وتألقاً لإمارة دبي انسجاماً مع توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وبما يخدم أجندة دبي الاقتصادية D33».

المسح الاقتصادي



وأكدت دبي الرقمية أن البيانات التي تقدمها الشركات في سياق المسح الاقتصادي هي بيانات محمية بموجب قانون رقم 24 لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء الذي يضمن حماية خصوصية الأفراد والمؤسسات، ويمنع الاطّلاع على البيانات إلا من قبل الأشخاص المعنيين بالمسح فقط.

مشيرة إلى أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء هي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بجمع ونشر البيانات والإحصاءات الرسمية عن إمارة دبي في مختلف المجالات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية.



ويمتاز مسح دبي الاقتصادي للعام 2024 بالشمولية إذ يغطي مختلف الأنشطة مثل: الصناعة، والأنشطة المالية والتأمين، والتجارة، والعقارات، والنقل، والإنشاءات، والخدمات، والثقافة والفنون، والتكنولوجيا والمعلومات، والصحة، والتعليم، والفنادق والمطاعم، والزراعة. ويوفر كذلك بيانات ومؤشرات عن أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في قياس مساهمتها في الاقتصاد الكلي للإمارة.

ويمتاز المسح لهذا العام بقدر عالٍ من التفصيل إذ يوفّر بيانات عن القيمة المضافة والإنتاج والاستهلاك الوسيط وتعويضات العاملين ومساهمتها في الاقتصاد. كما يوفر المسح بيانات دقيقة عن التغير في الأصول غير المالية وتقدير التكوين الرأسمالي للأنشطة الاقتصادية.