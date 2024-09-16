الإمارات تبحث تعزيز فرص التعاون الاقتصادي مع اليونان

ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المشارك في الحوار الثاني للطاقة المستقبلية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا «MEFED 2024»، الذي تستضيفه وزارتا «الطاقة والبيئة اليونانية» و«الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية».

ويأتي ذلك على هامش الدورة الـ88 لمعرض سالونيك الدولي، والذي تمت فيه استضافة جمهورية ألمانيا الاتحادية كضيف الشرف لهذا العام.

وضم الوفد عبدالله أحمد بالعلا، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وممثلين من أدنوك ومصدر، وبحضور الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اليونانية وعدد من أعضاء السفارة.

وخلال الزيارة، عقد معالي عبدالله بن طوق سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة اليونانية، ومنهم كوستيس خاتزيداكيس وزير الاقتصاد الوطني والمالية، وأولغا كيفالوجياني وزيرة السياحة، وثيودوروس سكيلاكاكيس وزير الطاقة والبيئة، بهدف تعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك، وتطوير شراكات مثمرة تسهم في نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.

إضافة إلى ذلك، عقد معاليه وبالعلا اجتماعاً ثنائياً مع الدكتور روبرت هابيك وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني، والذي شهد التركيز على أمن الطاقة في أوروبا ودعم التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

كما شارك الوفد في افتتاح مؤتمر «MEFED 2024»، حيث حضر عبدالله بالعلا حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان «الاستفادة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال البنية التحتية»، وسلط بالعلا خلال مشاركته الضوء على استراتيجية الهيدروجين الوطنية في دولة الإمارات والتي تهدف إلى أن تصبح الدولة أكبر منتج عالمي للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031.



إلى جانب ذلك، أشار بالعلا إلى أهمية مبادرة الربط الكهربائي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتطرق بالعلا أيضاً إلى الاستضافة الناجحة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي عُقد في دولة الإمارات في عام 2023، والذي شهِد تحقيق تقدم استثنائي وتدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي العالمي، حيث ركزت قيادة دولة الإمارات على جعل COP28 مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب، واختتم المؤتمر باتفاق الإمارات التاريخي بين 198 طرفاً والذي يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي.

كما التقى عبدالله بالعلا، فلاديمير مالينوف وزير الطاقة البلغاري، وألكسندرا سدوكو نائبة وزير البيئة والطاقة اليونانية، والدكتور بيتروس فاريليديس الأمين العام للبيئة والمياه بوزارة البيئة والطاقة، وعدداً من ممثلي الحكومة اليونانية.