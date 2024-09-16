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حمدان بن محمد: محمد بن راشد يؤمن برسالة الإعلام الهادفة والبناءة

9/16/2024 3:00:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤمن
برسالة الإعلام الهادفة والبناءة، ودوره الحيوي في دعم المسيرة التنموية. لافتاً سموه لتطلع
دبي إلى أن تكون مركزاً عالمياً لتصميم مستقبل القطاع الإعلامي.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، مارك تومسون، الرئيس التنفيذي لشبكة "سي إن إن" العالمية، حيث ناقش سموه معه
ما تقدمه دبي من خدمات رائدة وبنية تحتية متطورة تستفيد منها المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيتُ اليوم مارك تومسون، الرئيس التنفيذي لشبكة "سي إن إن" العالمية، حيث ناقشنا ما تقدمه دبي من خدمات رائدة وبنية تحتية متطورة تستفيد منها المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية"

وأضاف سموه:
"قبل أكثر من 20 عاماً، اختارت "سي إن إن" دبي مقراً إقليمياً لها، لتصبح واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية التي اتخذت من مدينة دبي للإعلام موطناً لها".

وتابع سموه: "يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برسالة الإعلام الهادفة والبناءة، ودوره الحيوي في دعم المسيرة التنموية، ونحن نتطلع إلى أن تكون دبي مركزاً عالمياً لتصميم مستقبل القطاع الإعلامي".

MENAFN16092024000110011019ID1108679404

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