الإمارات تدين محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب



أدانت دولة الإمارات بشدة محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وعبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تعاطفها مع المرشح الرئاسي دونالد وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة.

كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف.