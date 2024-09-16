بقرار مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد.. موزة السويدي أميناً عاماً لـ«الإمارات للتوازن بين الجنسين»

أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالنهج المستدام للقيادة الرشيدة في دعم المرأة وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار ضمن بيئة محفزة على الإبداع والابتكار، والاستفادة من قدراتها في مسيرة العمل الوطني لترسيخ تنافسية الإمارات في مختلف المجالات.

وقالت سموها إن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيين موزة محمد الغويص السويدي أميناً عاماً لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يأتي في إطار هذا النهج الداعم للمرأة الإماراتية وإعدادها للمستقبل، والحرص على الاستثمار في الكوادر البشرية المواطنة.



وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن تعيين موزة محمد الغويص السويدي أميناً عاماً للمجلس، يمثل إضافة جديدة للمجلس بما تمتلكه من خبرات عملية متنوعة بالقطاعين الحكومي والخاص، ستسهم في تعزيز نجاحات المجلس وإنجازاته خلال السنوات الماضية، متمنية لها كل التوفيق والنجاح.

من جانبها أكدت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن الهيكل الجديد للمجلس سيضم بين إداراته متعددة التخصصات، كفاءات إماراتية لدعم ملف التوازن بين الجنسين ليس على المستوى المحلي فحسب بل أيضاً على مستوى العالم، وبما يدعم تنافسية الدولة ضمن المؤشرات الدولية.

وأشارت سعادتها إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد نقلة نوعية في هذا الملف الحيوي، بتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية، بما يخدم ويحقق رسالة وأهداف المجلس بترسيخ التوازن بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة ضمن هذا الملف وما يحمله من تأثيرات إيجابية في استدامة النمو الاقتصادي والازدهار المجتمعي.



بدورها، أعربت موزة محمد الغويص السويدي عن اعتزازها بالثقة التي توليها القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات للمرأة الإماراتية ومنحها الفرصة كاملة لاستثمار طاقتها وقدراتها للإسهام في تحقيق تقدم وازدهار الدولة وريادتها العالمية، كما عبرت عن سعادتها بأنها، مع هذه المسؤولية الجديدة في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ستكون جزءاً من أحد المجالات الحيوية التي حققت فيها الدولة قصة نجاح ملهمة وأصبحت من الدول الرائدة فيه على المستوى العالمي، وأضافت: "سأبذل قصارى جهدي لأكون على قدر هذه الثقة والمسؤولية، مستنيرة في عملي بالرؤى المستقبلية والنهج التحفيزي لقيادتنا الرشيدة، كما أنني سعيدة بأنني سأعمل مع خبرات وطنية متنوعة لأعضاء المجلس وفريق عمله المتميز"، متوجهة بالشكر لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لما تبذله من جهود كبيرة في دعم المرأة وترسيخ التوازن بين الجنسين وتحويله إلى ثقافة عمل مؤسسي على مستوى الدولة ومبادرات سموها الرائدة لتحقيق مزيد من النجاحات على المستويين الإقليمي والعالمي.

هذا، وتمتلك موزة الغويص السويدي خبرة واسعة تزيد عن 20 عاماً في القطاعين الحكومي والخاص، تولت خلالها مناصب مختلفة، آخرها منصب رئيس المشاركة المجتمعية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعملت قبلها مديراً تنفيذياً للخدمات المشتركة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومسؤول المشتريات بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز. وتحمل موزة السويدي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة واين ستيت بالولايات المتحدة الأمريكية وبكالوريوس العلوم التطبيقية من كليات التقنية العليا.