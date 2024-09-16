رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الاتحاد القمري للاطمئنان على صحته

(MENAFN
- Al-Bayan)
أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة ــ الاتحاد القمري ــ اطمأن خلاله على صحته إثر تعرضه لاعتداء أدى إلى إصابته بجروح متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.
من جانبه أعرب الرئيس غزالي عثماني عن شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر صادقة عبرت عما يجمع البلدين وشعبيهما من علاقات متينة متمنياً له دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
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