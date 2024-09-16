Monday, 16 September 2024 10:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الاتحاد القمري للاطمئنان على صحته

9/16/2024 3:00:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة ــ الاتحاد القمري ــ اطمأن خلاله على صحته إثر تعرضه لاعتداء أدى إلى إصابته بجروح متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

من جانبه أعرب الرئيس غزالي عثماني عن شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر صادقة عبرت عما يجمع البلدين وشعبيهما من علاقات متينة متمنياً له دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

MENAFN16092024000110011019ID1108679401

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث