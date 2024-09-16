رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الاتحاد القمري للاطمئنان على صحته



أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،

اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة ــ الاتحاد القمري ــ اطمأن خلاله على صحته إثر تعرضه لاعتداء أدى إلى إصابته بجروح متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

من جانبه أعرب الرئيس غزالي عثماني عن شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر صادقة عبرت عما يجمع البلدين وشعبيهما من علاقات متينة متمنياً له دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.